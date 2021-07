Pogoste napake moških

Moški, ki napišejo, da iščejo normalno žensko med nenormalnimi, sami to niso.

Ni vse, kar pišejo moški v svojih profilih, sporno, a tudi ni vedno okusno. Nekateri so prepričani, da so vredni toliko, kolikor je debela njihova denarnica, in to radi javno poudarjajo, a obstajajo dekleta, ki jih to ne gane. Če moški napiše za hobi služenje denarja, morda ni zanimiv, je pa iskren. Še bolj je odbijajoče, ko objavi posvetilo svoji mrtvi babici ali živali. Kolikor je ganljivo, je tudi plehko.Prav tako so ženskam neprivlačne izjave, ki jih tako ali drugače kritizirajo. Moški, ki napišejo, da iščejo normalno žensko med nenormalnimi, sami to niso. Tisti, ki trdijo, da so predobri za ženske, v resnici niso takšni, sicer jih ne bi bilo na tinderju itd. Ogabni so tudi moški, ki poudarjajo seksualnost in imajo uporabniško ime velikpenis342, radlizem ali po horoskopu sem škorpijon.Zmagovalci pa so tisti, ki iščejo svojo kraljico ali izrazijo željo po tem, da bi jih nekdo končno znal umiriti, ko se jim utrga. Pa veliko sreče še naprej.