Pet načinov za več zabave v spalnici

Še tako dobre stvari je vedno mogoče izboljšati in ko gre za seks ni prav nič drugače. Zato psihologinja in spolna terapevtka Sally Palaian vsem parom na srce polaga nekaj idej, kako popestriti in izboljšati zadeve v spalnici. Zbudite pričakovanje Če je vajin seks postal malo rutinski in zato dolgočasen, zbudite pričakovanje po nečem novem, drugačnem. S tem, da namignete, da za zvečer pripravljate presenečenje. Kakšno in kako ga boste izpeljali, naj ostane skrivnost. Zadajta si nove cilje Pogovorita se, kaj bi v seksu rada poskusila, na kakšen način bi premaknila meje, kako bi popestrila zadeve in na kakšen način bi stvari pomaknila iz znanih okvirjev. Nato izdelajta načrt, kako izpolniti vse cilje. Ter se ga seveda držita. Omislita si vsakodnevno rutino Vsak dan si, ne glede na to, kdo je razpoložen za seks in kdo ne, namenita vsaj 15 minut za poljubljanje, objemanje ali drugačno obliko neseksualnega, vendar vročega razvajanja. Prav tako ne pozabita na pogovore o spolnih fantazijah, seksualnih željah in prioritetah. Prebudite vsa čutila Kot veste, poznamo pet čutil: za vonj, okus, dotik, sluh, videz. Med vsakim aktom ne pozabita na nobeno od njih in stimulirajte čisto vsakega od petih čutov. Osvajajta nova znanja Knjige o spolnosti, znanstveni članki s tega področja, tudi poljudne objave, vse to lahko razširi obzorja ter pripomore k še boljšemu spolnemu življenju, kajti znanje je tudi z vidika seksa najboljše orodje in orožje, je prepričana Sally Palaian.

