Pet korakov, ki iz spalnice preženejo sušo

Preteklo leto je tudi na spolnem življenju parov pustilo svoj pečat. Ena od raziskav, v kateri je sodelovalo 900 Britancev, je razkrila, da se med karanteno kar 60 odstotkov posameznikov niti enkrat na teden ne predaja spolnosti v dvoje ali masturbaciji.



Po besedah strokovnjakov s tega področja obstaja, poleg trenutnih razmer, več razlogov, da v spalnicah zavlada mrtvilo: od rutine do stresa, negotovosti, posredi so lahko različne bolezni, svoje seveda pridajo hormoni in splošna klima v zvezi. Skratka, na libido vpliva več dejavnikov, če pa se vam zdi, da je vaš nekoliko uspavan in bi bilo med rjuhami dobrodošle več akcije, je čas za ukrepanje. Do ponovne oživitve zadev vam lahko v prvi vrsti pomaga spodnjih pet korakov. Redno vadite Učinkovit način za naravno krepitev libida je redna vadba. Kardio vaje in treningi za moč izboljšujejo kondicijo, povečujejo vzdržljivost telesa, izboljšujejo razpoloženje, spodbujajo krvni pretok, krepijo samozavest in na splošno pozitivno vplivajo na zdravje, počutje ter tudi na spolno slo. Bodite pozorni na duševno zdravje Naučite se obvladovati stres, ki je eden največjih sovražnikov libida in s tem kakovostnega spolnega življenja. Obstaja veliko tehnik, s katerim ga lahko vsaj ublažite, če že ne premagate, in s tem odprete poti do pogostejšega skoka med rjuhe. Pogovorite se s partnerjem Odkrita komunikacija je nepogrešljiva sestavina zveze, tudi ko gre za spolno življenje. Pogovor o tem, kaj stoji na poti do dobrega seksa, kakšne so vaše želje in pričakovanja, fantazije in sanjarjenja, pripomore do boljšega spolnega življenja, saj je med drugim prav komunikacija prvi korak do odprave morebitnih težav na tem področju. Spremenite način življenja Način življenja se kaže na vseh področjih in slabe navade ter razvade ne govorijo zdravemu libidu v prid. Razmislite zatorej o tem, da bi zmanjšali količino zaužitega alkohola, prevetrili jedilnik in nanj umestili uravnotežene in zdrave obroke, redno skrbite za dobro hidratacijo ter, kot že omenjeno, ne pozabite na redno vadbo. Razmislite o seksi urniku Velikokrat se zgodi, da kljub vsemu za seks zmanjka časa. Ker je dejstvo, da redni spolni odnosi pozitivno vplivajo na libido, razmislite o tem, da bi jih z urnikom umestili na dnevni ali vsaj tedenski red. Tako boste poskrbeli, da ta plat življenja v zvezi ne bo ostala zanemarjena, hkrati pa boste na tak način spodbudili libido in pripomogli k temu, da bo seks večkrat tudi spontan.

