Oralno nepotešene: moški niso tako radodarni kot ženske

Večina moških od ženske pričakuje, da jih bo brez težav ali pomislekov oralno zadovoljevala, medtem ko sami v zameno niso tako radodarni in se tej uslugi radi izmuznejo. Raziskave kažejo, da 63 odstotkov moških uživa v oralni predigri, a le 44 odstotkov žensk doživi enako veselje.

Glede na podatek, da več kot krepka polovica žensk doživi orgazem le z oralnim zadovoljevanjem, se veliko strokovnjakov za seks sprašuje, zakaj moški ne poskrbijo bolje zanje.

Neuradna pričevanja in objave na družabnih omrežjih podpirajo podatek, da je oralno zadovoljenih manj žensk kot moških, razlogi pa so različni – od neprijetnega položaja do vonja, kar lahko ženske pripelje do razmišljanja, da so manjvredne, nezaželene, neprivlačne ...

Tako si ustvarijo slabo samopodobo, ostanejo oralno nepotešene, partnerja pa še naprej oralno zadovoljujejo. Strokovnjaki menijo, da je takšno razmišljanje moških škodljivo za odnos do žensk in do spolnosti, vendar gre za širšo tematiko, ki jo je treba bolj podrobno raziskati.