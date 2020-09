Odkrijte zase najboljši čas za seks

»Notranja ura se z leti spreminja, vpliva tudi na libido in določa, v katerem delu dneva je vaša spolna sla na višku,« zatrjuje strokovnjak in raziskovalec z univerze Oxford Paul Kelley. Razlaga tudi, kdaj je najboljši čas za seks za posamezne starostne skupine. Od 20 do 30 let 15.00: Kelly je pojasnil, da je pri posameznikih te starosti prav tedaj spolna energija največja. Od 30 do 40 let 8.20: telesna ura v tem obdobju življenja zapoveduje, da se zbujamo prej, kar pomeni, da je jutranji seks v tej starostni skupini najboljša ideja. Natančneje: pari bi se mu morali predajati ob 8.20, saj je tedaj količina testosterona v telesih moških in žensk najvišja. Od 40 do 50 let 22.20: v tej starostni skupini je najboljši seks tik pred počitkom. Kelly svetuje malo akcije potem, ko ura že odbije 22. Od 50 do 60 let 22.00: tudi tej skupini Kelly odsvetuje jutranji seks in ji priporoča akcijo zvečer pred spanjem. Od 60 do 70 let 20.00: ker s staranjem prej nastopi čas za nočni počitek, strokovnjak parom v tem življenjskem obdobju priporoča seks ob osmih zvečer, da utrujenost ne bi pregnala želje po njem. Po 70. letu 20.00: tudi pri teh letih velja tako kot pri prejšnji skupini. Ker starejši vstajajo zgodaj in se prej odpravijo k počitku, je intimni akt zgodaj zvečer zanje najboljši.