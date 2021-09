Največja orgija in drugi spolni rekordi

V svetu seksa praktično ni meja, kar dokazujejo z njim povezani rekordi. Nekateri so resnično bizarni. Nova dimenzija masturbacije Študent biologije Drake Hardy je brez ejakulacije masturbiral kar 10 ur in 10 minut. Najdaljši seks na svetu In ko smo že pri izjemnih dolžinah: tudi pri seksu v dvoje je padel rekord, ki znaša 15 ur. Pod budnim spremljanjem znanstvenikov ga je podrl ameriški par. Skok (sperme) v daljavo Junak po imenu Horsta Schulz je lastnik prav posebnega rekorda; njegovo semensko tekočino je ob ejakulaciji odneslo kar 5,75 metra daleč. Za primerjavo povejmo, da je običajno ne nese dlje od 30 centimetrov. Najstarejša devica Morda jo je katera prekosila, a uradni naziv najstarejše device pripada Elisabeth Callies. Stara 108 let je povedala, da nikoli ni občutila želje po seksu niti po družini. Kot zanimivost povejmo še, da je bila poročena, a ji zakon zaradi moževe impotence ni predstavljal težave s tega vidika. Največja vagina na svetu Ta domnevno pripada Anni Swan. Ta ženska je sicer v višino merila 2,41 metra, njen prvi otrok pa je tehtal več kot osem kilogramov. Največji penis na svetu Ta je dolg, verjeli ali ne, 48 centimetrov. Njegov ponosni lastnik je Roberto Esquivel Cabrera iz Mehike, ki se pritožuje, da ženske zaradi bogate obdarjenosti zavračajo seks z njim. Največje dojke na svetu Te pripadajo Američanki Normi Stitz. Njene dojke v dolžino merijo 109 centimetrov (obseg 177 centimetrov). Največja orgija na svetu Na Japonskem je v njej sodelovalo 250 parov.

