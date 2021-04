Le toliko moških se lahko pohvali z nadpovprečno dolžino penisa

V časopisu IFL Science so objavili izsledke raziskave, ki bodo pomirili moški svet. Njihovo sporočilo se glasi: kar zadeva obdarjenosti med nogam, ne bodite prestrogi do sebe, kajti po vsej verjetnosti sodite v povprečje in tisto, kar vidite v porno filmih, ni dokaz realnega stanja. Ovrženi miti Strokovnjaki so pod drobnogled vzeli več kot 15 tisoč pripadnikov močnejšega spola iz različnih delov sveta in najprej dokazali, da ne obstaja nikakršna povezava med velikostjo dlani ali stopal ter dolžino moškega spolnega organa. Brez goljufanja Kot so povedali britanski znanstveniki, ki so izvedli raziskavo, je bilo podobnih študiji že več, a vse so imele eno napako: vrednosti so sodelujoči navajali sami, torej so kaj lahko kakšen centimeter pridali. V zadnji so zato meter v roke vzeli zdravstveni delavci ter tako podali objektivnejše vrednosti. Le redki nad povprečjem Merili so obseg penisa in njegovo dolžino, rezultati pa bodo za mnoge prinesli olajšanje:

dolžina povprečnega penisa v sproščenem stanju znaša 9,16 centimetra, medtem ko je dolžina povprečnega moškega spolnega organa v erekciji 13,12 centimetra.

Kar zadeva obseg, povprečni sproščenega organa znaša 9,31, v erekciji pa 11,66 centimetra. In še eno dejstvo: le pet moških na 100 junakov se lahko pohvali s penisom, daljšim od 16 centimetrov.



Tako kot niso raziskovalci našli povezave med velikostjo drugih delov telesa in penisa, niso našli povezave med rasno pripadnostjo in dolžino »premoženja«, je pa res, da je bila študija izvedena v glavnem ob sodelovanju belcev. In sporočilo raziskave? Moški, ne bodite tako strogi so sebe. Tisto, kar se da videti v porno filmih, velikokrat močno odstopa od realnega stanja.

