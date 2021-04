Količina seksa za srečno zvezo

Kakovostno spolno življenje pozitivno vpliva na razmerje, pa obstaja količina seksa, ki v dolgi zvezi obljublja srečo? Odgovor na to vprašanje so iskali znanstveniki iz Toronta, ki so v 23-letni raziskavi spremljali 25.000 ljudi in na podlag njihovih pričevanj ugotovili, da je idealna količina spolnih igric enkrat tedensko. Pogosteje ne škodi Seveda pogostejši spolni akti razmerju ne škodujejo, nasprotno, težava pa nastane, kadar je seks v dolgih zvezah na dnevnem redu redkeje. Pritisk je odveč »To je dobra novica za pare, ki živijo v prepričanju, da bi morali seksati vsak dan ali vsak drugi dan ter se s tem zelo obremenjujejo. Seveda tega področja odnosa ne gre zanemariti, a seks enkrat na teden je za ohranjanje intimnosti in sreče v zvezi povsem dovolj,« je povedala vodja raziskave Amy Muise. Se pa ugotovitve nanašajo na dolga razmerja, kajti vsem znano dejstvo je, da je v svežih seks na sporedu pogosteje ...

