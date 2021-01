Kaj je moškim med seksom resnično pomembno

Več raziskav je pokazalo, da moški orgazem doživljajo pogosteje kot ženske (oni v 95 odstotkih spolnih aktov, one v 50 do 70 odstotkih). Prav tako se ženske pogosto pritožujejo, da je ljubimcu pomemben le lastni užitek in mu vrhunec partnerice ni mar. Seveda so med njimi tudi takšni, pri večini pa vendarle velja, da je njen orgazem v njegovih očeh eden od pogojev za dober seks. Pomenljiva vprašanja Ameriški novinar Michael Castelman že 40 let odgovarja na vprašanja, ki jih nanj naslavljajo moški glede seksa. In najpogostejše vprašanje je: kako naj partnerici pomagam do orgazma? Sledijo dileme, ki zadevajo prehiter izliv, in dvom o velikosti spolnega organa, saj so moški prepričani, da vse to vpliva na žensko spolnost.



Castelman zato meni, da moškim ni vseeno za orgazem ljubimk, kar je potrdila tudi nedavna študija. Znanstveniki z univerze Michigan so 810 moških razdelili v dve skupini in jim v branje ponudili dve erotični zgodbici. V eni je ona doživela orgazem, v drugi ne. Po branju zgodbice so sodelujoči ocenili lastne spolne sposobnosti in spolno samozavest. Tisti, ki so prebrali zgodbico z njenim orgazmom, so sebe ocenili z veliko boljšimi ocenami kot moški iz druge skupine. Na podlagi tega raziskovalci menijo, da so ljubimci ponosni na načine, s katerimi njej pomagajo do orgazma. Ženske razmišljajo podobno Skratka: za moške je njen užitek očitno ključen za dober seks. Tudi z vidika žensk je zadeva podobna, kajti njihova samozavest in spolno zadovoljstvo sta tesno povezani z njegovim doživljanjem vrhunca, so na podlagi ankete, v kateri je sodelovalo 240 žensk, zaključili neki nemški raziskovalci.

