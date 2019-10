To je moškim v razmerju pomembnejše od seksa

Dejstvo je, da je seks pomembna sestavina intimne zveze, a dejstvo je tudi, da ni najpomembnejša. Verjeli ali ne, tudi pri moških ni na prvem mestu. In ne na drugem ali tretjem. Če se ste kdaj vprašali, kaj je zanje pomembnejše od seksa, so tu odgovori. Razumevanje Vsak junak v zvezi pričakuje, da ga bo njegova izvoljenka razumela in doživljala kot moškega. Da ne bo zanemarjala njegovih potreb in prioritet ter ga bo spoštovala, čeprav bo ravnal, razmišljal ali govoril drugače, kot bi ona. Potrditve Naj se sliši kot kliše ali ne, nedvomno drži, da moški hrepenijo po potrditvah iz okolice: na delu, pri hobijih ali v razmerju. Zato pohvale njegovih dejanj ali dosežkov niso nekaj, kar bi smeli v vsakodnevnih pogovorih izpuščati. Zaupanje Izpadi neupravičenega ljubosumja, nezaupanje, dvom … vse to ne zagotavlja skladnega odnosa. Kajti ob nekomu, ki ne premore zaupanja, ni mogoče splesti varnega gnezda. Prav zato je zaupanje še ena nepogrešljiva sestavina razmerja in je v moških očeh na lestvici pred dobrim seksom.