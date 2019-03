Kako moški spet lahko najde izgubljeno strast?

Ne ponujajte se mu

Seksi perilo ni vedno prava rešitev. FOTOGRAFIJI: Guliver/Getty Images

Brez pretiranih odzivov

Bodite jasni

Običajno je ženska tista, ki se pritožuje, da ji ni do seksa, ker jo »boli glava«, vse več pa je pritožb čez moške, češ da ne opravljajo vestno svojih dolžnosti. Kaj storiti oziroma kateri so trije načini, kako moškega pripraviti do tega, da si bo spet zaželel svoje partnerice?Moški o tem ne govorijo, ženske o tem ne govorijo, to je tabu, a vendar je prisotno. Kako lahko ženska moškemu pomaga poiskati izgubljeno strast?Nasvet, da je treba takoj odhiteti v sex shop in si kupiti komplet erotičnega perila, v katerem ga boste še isti večer zapeljali, je preživet. Sami veste, ali je to sploh bilo kdaj všeč vašemu partnerju in ali da bi lahko še delovalo, še bolj pomembno pa je vedeti, zakaj se partner izogiba seksu in vas ne vidi več kot ljubimke. Če ima zdravstvene težave, je treba k stvari pristopiti šekako drugače kot v seksi korzetu, če pa je izgubil interes, je to morda tudi zato, ker ve, da ima seks vedno na dosegu roke. Ne ponujajte se mu več, naj si vas zaželi, in ne pozabite, da je najbolj seksi samozavest.Ko se pojavijo težave z erekcijo, naj bodo občasne ali stalne, je običajno moški tisti, ki je bolj prizadet in razočaran, čeprav posledice čutita oba. Če sta v zvezi dolgo, ne smete pozabiti, da njegov penis ni isti, kot je bil pred 15 leti, sploh pa je znano, da moški med 35. in 40. letom nima več tako trdih erekcij. Če se že zgodi, da erekcije ni, ni treba zganjati cirkusa, saj seksa verjetno potem še nekaj časa ne bo, ampak se pogovorita in skupaj poiščita rešitev, ki bo zadovoljila oba.Moške je treba včasih usmerjati, in postelja je le eden izmed poligonov, kjer se lahko vedno naučijo kaj novega. Pomembno je, da ženska jasno izrazi svoje želje, ne da hodi okoli njih kot mačka okrog vrele kaše. Moški potrebujejo jasna navodila, da lahko dosežejo cilj, kar pa še ne pomeni, da nimajo svojih želja. Lepo je, če si znata dva priti nasproti.