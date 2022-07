Vijolična poletna poslastica

Jajčevci sodijo med plodovke in izvirajo iz Azije. Dobro uspevajo tudi v našem podnebju in so se v zadnjih letih dodobra udomačili na naših vrtovih. Poznamo številne sorte, katerih plodovi se med seboj bolj kot po okusu razlikujejo po barvi, obliki in velikosti, najpogostejši pa so temno vijolične barve in podolgovate, jajčaste oblike. Pod gladko bleščečo tanko lupino se skriva meso umazano rjave barve in gobaste strukture, posejano z drobnimi črnimi semeni. Lupina je užitna, zato plodov ni treba lupiti, razen če je poškodovana ali plodovi niso prav sveži.

Nabor jedi z njimi je skoraj neskončen, zato izkoristimo sezono.

Raznolike kombinacije

Imajo značilen grenkast okus, ki mnogim ni všeč, vendar se ga je dokaj lahko znebiti. Narezane potresemo s soljo in pustimo stati, najbolje eno uro. V tem času bodo spustili vodo, zato jih potapkamo s papirnato brisačo, da jih posušimo, in pripravimo na poljuben način.

Na vrtovih že žarijo v svoji posebni barvi. FOTO: Yuliia Bilousova, Getty Images

Običajno jih pečemo ali dušimo, njihov značilni okus pa se dobro ujema s številnimi dodatki oziroma drugimi živili. Odlični so v kombinaciji z drugo zelenjavo, na primer paradižnikom in papriko, zelo dobro se ujamejo s česnom in čebulo, dopolnimo jih s sirom ali smetano, pa seveda z mnogimi začimbami. Okusni so v toplih in hladnih jedeh. Prav pridejo, kadar se mudi s pripravo kosila ali večerje, saj so zelo hitro nared, če odštejemo čas, ko stojijo nasoljeni.

Enostavna priprava

Pripravimo jih kot prilogo ali samostojno jed. Najpogosteje jih narežemo na približno centimeter debele kolobarje ali rezine in jih popečemo v ponvi ali na žaru. Rahlo jih solimo, začinimo s strtim česnom in zelišči ter popečemo z obeh strani, vroče ponudimo kot predjed ali k pečenemu mesu, ohlajene kot solato.

Zanimive rolice s sirom. FOTO: Vadimzakirov, Getty Images

Na kolobarje položimo rezino paradižnika, sira, pršuta in spečemo v pečici ter ponudimo kot male pice. Namesto krompirja jih uporabimo kot osnovo za musako ali namesto testenin za lazanjo. Izjemno okusni so nadevani in pečeni v pečici. Priprava ni zapletena, zahteva pa malce več časa. Prepolovimo jih in izdolbemo z žlico ter pripravimo poljubni nadev iz mesa, žitaric, kaše ali zelenjave, uporabimo tudi meso jajčevca. Z nadevom napolnimo izdolbene plodove, potresemo s sirom in zapečemo v pečici. Odlična samostojna jed, ki jo postrežemo s krompirjem ali kruhom in solato.