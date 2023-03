Predlog: topla malica iz menažke

Po letih epidemije, ko so mnogi svoje delo opravljali od doma, smo se vrnili v običajno delovno okolje. In če med službo doma za malico enostavno pobrskamo po domači shrambi in hladilniku, je treba na delu v podjetju za hrano poskrbeti drugače. Možnosti je več, malica v bližnji restavraciji, bistroju s hitrimi obroki ali trgovini, vse to je lahko enostavno in privlačno, vendar zna biti precej drago. Poleg tega se kmalu naveličamo gostilniške hrane ali sendvičev. Z malo truda in domišljije pa precej manj stroški si lahko okusne malice pripravimo sami doma. Pogoj je, seveda, da imamo možnost, da jih na delovnem mestu tudi pojemo. V mnogo podjetjih zaposlenim omogočajo, da si jed za malico pogrejejo, če to ni mogoče, si pripravimo hladne obroke, na primer solate iz stročnic, testenin, riža in zelenjave. Sestavine naložimo v zaprte posode, tik preden gremo malicat, pa jih prelijemo s prelivom, ki smo ga prav tako pripravili doma. Seveda nikdar ne pozabimo na obzirnost do sodelavcev. Skoraj zagotovo jim ne bo všeč, če se bo po pisarni širil vonj po čebuli in česnu ali ribah iz konzerve. Izbirajmo jedi nevtralnih vonjev in okusov.

Pri pripravi malice za službo se izogibajmo živilom z močnim vonjem.

Najbolj enostavni za pripravo so sendviči, ki se jih drži etiketa nezdrave prehrane. Sicer ni nujno tako, če jih pripravimo iz kakovostnih sestavin, so lahko zdrav in polnovreden obrok. Za osnovo uporabimo polnozrnat kruh, nadevamo pa ga z mesninami, namazi in obilico zelenjave, na primer svežimi solatnimi listi, rezinami paprike, paradižnika ali kumar.

Osnova za hladne solate so testenine, stročnice ali riž.

Priljubljene so krepke solate, v katerih solatnice in drugo zelenjavo kombiniramo z mesninami, siri, gobami, testeninami, kašo ali rižem. Pazimo, da riža, testenin ali stročnic ne razkuhamo, saj bo solata veliko bolj okusna pa tudi privlačna na pogled, če bo njena struktura čvrsta, da bomo lahko videli, kaj jemo. Prelijemo jih s solatnim prelivom ali jogurtom in potresemo s semeni ali oreški. Če imamo radi topel obrok, so za malico v službi najbolj primerne jedi na žlico, kot so enolončnice in juhe pa tudi rižote in podobne jedi iz kaše. Če v službi nimamo na voljo mikrovalovke, da bi hrano pogreli, si omislimo termo posode oziroma menažke, v katerih bo jed ostala topla nekaj ur.