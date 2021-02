Sproščujoč ritual, na katerega prisegajo tudi znani Slovenci

Adrijana Dimec najraje ustvarja prijetne trenutke za vso družino

Radijec Uroš Bitenc priznava, da je ritual nastal iz zavisti

Vzemite si čas za uživanje in poskrbite za dobro počutje

Recept za zdrave ameriške palačinke

250 g ovsene kaše

400 ml kokosovega mleka

2 celi jajci

1 žlica Bianke 100 % Cikorija

ena merica proteinskega praška z okusom vanilje/čokolade

rjavi sladkor ali med po želji

1 čajna žlička kokosovega olja

ščepec soli

Potem morate spoznati preprost trik, ki bo poskrbel, da boste v svoj vsakdan vnesli prijeten obred v slogu znanih slovencev. V nadaljevanju vam razkrivamo, kako lahko s pomočjo okusnihzaužijete pomembne blagodejne učinkovine in ob tem uživate v prijetnih trenutkih.Priljubljena vplivnica in podjetnicater radijski voditelj in športni navdušenecprisegata na napitke iz cikorije, okusne rastline, ki so jo poznale že naše babice. Odlična je za vse z aktivnim življenjskim slogom, saj blagodejno vpliva na počutje in je vir dragocenih prehranskih vlaknin, njena skrivna moč pa okrepi celotno telo in duha z dodatnim zagonom za premagovanje vsakodnevnih izzivov. Adrijana nam je zaupala, da okusne napitke iz cikorije z veseljem pripravi sebi in svojima malima navihančkoma, saj ne vsebujejo kofeina in lahko tako skupaj uživajo v prijetnem obredu. »Še danes se spomnim, kako sem že kot otrok mami kradla penico z njenega kapučina. Pa sploh ne zaradi okusa, ampak zaradi občutka, da sem tako tudi jaz del tega njenega rituala, v katerem je tako uživala.«Uroš Bitenc si z obredom pitja žitnega napitka v družbi najmlajše članice družine vzame čas zase med delom od doma. Ob tem priznava, da je ta obred oblikoval prav iz zavisti do kavoljubcev: »Priznam, vedno sem občudoval sodelavce, kako so si v službi vzeli nekaj minut zase, šli do kavomata, spili kavico, se podružili, zbrali misli in šli naprej delat. Mene kava ni nikoli prepričala, sem pa pred kratkim odkril Franckove napitke iz cikorije, ki so odličen dodatek detoks režimu in uravnoteženi prehrani. Meni so dodali to rutino, da si vzamem čas zase. Naš najljubši način je, da si jo skuhamo z riževim mlekom, dodamo še cimet in uživamo.«Tudi vi lahko uživate v sproščujočem ritualu z nekaj preprostimi koraki. Najprej si pripravite okusen topli napitek, ki bo izboljšal vaše počutje. Zaradi hitre priprave si boste zlahka kadarkoli vzeli čas zase in pri tem uživali v sladkobi naravno prisotne karamelne arome, ki se ji ne boste mogli upreti. Za ljubitelje klasične priprave kavnega nadomestka pa je idealna kultna, ki si jo lahko pripravite na tradicionalen turški način.Seveda ne gre brez slastnega prigrizka, zato smo posebej za vas v nadaljevanju pripravili. Ugasnite mobilne naprave, prižgite najljubšo glasbo in globoko vdihnite, naredite požirek napitka iz cikorije in uživajte v sproščujočem ritualu!