Rubinasto rdeč sok ali juha sladkastega okusa

Oktobra na vrtu pobiramo rdečo peso, ki smo jo sejali poleti. S svojo divjo in agresivno vijolično barvo, ki pušča sledi povsod, s čimer pride v stik, ter specifičnim okusom je prav posebna vrtnina, ker je nezahtevna za pridelavo, pa jo najdemo v prenekaterem vrtu.

Je prava zelenjava za zimo. FOTO: Lisovskaya/Getty Images

A nič hudega, če je nismo vzgojili sami, saj jo lahko kupimo na tržnici pa tudi v trgovini in iz nje pripravimo mnoge izjemno okusne jedi. Čeprav jo najpogosteje pripravljamo kuhano v solati in je pravzaprav sinonim za zelenjavo, vloženo v kis, jo je mogoče pripraviti še na druge, tudi neobičajne načine.

Rdeča pesa ima bogato zgodovino v kulinariki, še bolj pa v zdravilstvu, saj so jo sprva uporabljali prav v te namene. V stari Grčiji in Rimu so z njeno pomočjo zbijali povišano telesno temperaturo, kot vrtnina pa se omenja prvič šele v 16. stoletju. S tem ni izgubila svojega poslanstva v zdravilstvu, tudi naše babice so denimo govorile, da je dobra za kri. V ta namen jo priporočajo tudi današnji strokovnjaki, ker pa je poleg tega še okusna, izkoristimo to njeno dvojno danost.

Surovo naribamo v solato skupaj s korenčkom in jabolki.

Največ zdravilnih učinkovin ima surova, vendar je precej posebnega okusa, zato ne bo za vsakogar. Kdor jo vzljubi, pa uživa v zanimivih jedeh, naribano zmešamo v solato denimo z jabolki in korenčkom ali prelijemo z jogurtom, narezano s posebnim rezalnikom pa pripravimo kot špagete, podobno kot bučke. V poletnih dneh tekne hladna pesna juha, za krepitev zdravja pa je priporočljivo piti sok rdeče pese, saj je cenjena kot zelenjava, ki krepi organizem.

Večina jo bo raje toplotno obdelala, lahko jo pečemo, kuhamo ali dušimo. Okusna predjed je pečena rdeča pesa, postrežena z zeliščno skuto. Cele gomolje dobro operemo, zavijemo v aluminijasto folijo in pečemo v pečici. Ker je to precej potraten način, tako pripravljamo večje količine, če potrebujemo le gomolj ali dva, pa ju spečemo na štedilniku v ponvi. Oprane in olupljene gomolje skuhamo v vodi in jih uporabimo za solato, jih zmeljemo v namaz ali pire.

Večje količine pečemo v pečici, gomolj ali dva pa zaradi varčnosti v ponvi.

Iz pese skuhamo enostavno, a izjemno okusno gosto kremno juho, popečeno v pečici ponudimo kot prilogo, izjemno je cenjen pesni sok. Z njo obogatimo humus, tradicionalni orientalski namaz iz čičerike, ki jed osveži z okusom in privlačno rožnato barvo. Rdeča pesa ima izrazit okus, zato ne potrebuje močne začimbne spremljave, najbolje pa se ujame s kumino.