Recept za majonezo: hladna omaka iz jajc in olja

Gorčica, majoneza in paradižnikova omaka so družba številnim prigrizkom. FOTO: Mizina/Getty Images

Domača majoneza



Namesto surovega rumenjaka uporabimo rumenjak jajca (pripravljeno iz surovega rumenjaka porabimo še isti dan), ki ga za eno minuto potopimo v vrelo vodo. S tem bomo uničili morebitne nevarne mikroorganizme ali, povedano drugače: jajce bomo pasterizirali, hkrati pa majoneza ne bo izgubila okusa in primerne teksture. Če smo kljub temu zaskrbljeni, da jajce ne bo dovolj kuhano oziroma soparjeno, majonezo oziroma njen približek pripravimo iz trdo kuhanega rumenjaka. Če jo pripravimo iz surovih, jo porabimo še isti dan, tisto iz prevretih jajc pa lahko v dobro zaprti posodi hranimo nekaj dni.



Za 4 osebe:



2 jajčna rumenjaka

2,5 dl olja

sol, poper

limonov sok

1 žlica gorčice



V loncu zavremo vodo in vanjo previdno položimo jajci. Pustimo vreti eno minuto, nato ju z žlico previdno poberemo ven in ohladimo. Razbijemo ju in ločimo rumenjake od beljakov. Rumenjake solimo in popramo, pokapljamo z limonovim sokom ter začnemo stepati z mešalnikom. Ko dobimo enakomerno gladko zmes, začnemo med mešanjem postopoma prilivati olje. Mešamo, dokler zmes ni povsem gladka in čvrsta. Na koncu dodamo še limonov sok in gorčico ter znova premešamo. Spravimo v posodo s pokrovom, dobro zapremo in postavimo v hladilnik. Postrežemo ohlajeno.

Majoneza je ena najbolj vsakdanjih jedi, o katerih se večina ne sprašuje, iz česa so in kako nastanejo. Kupimo jo v tubi ali v steklenem kozarcu, namažemo jo v sendvič ali burger, vanjo pomakamo pomfri ali klobase. Zraven narezka jo ponudimo v kombinaciji z drugimi omakami, na primer paradižnikovo ali gorčico. Uporablja se tudi kot dodatek k jedem z žara. Ima okus, ki zasvoji, a pri njenem uživanju je treba biti kar se da skromen. Je namreč prava kalorična bomba, saj je narejena iz jajčnih rumenjakov in olja, nastane pa tako, da sestavine temeljito mešamo, dokler ne dobimo želene strukture in gostote. Redkokdo jo pripravlja doma, saj jo je bolj enostavno kupiti v trgovini, industrijsko pripravljeno. Izbiramo lahko med osnovnim okusom in majonezo z dodatki. Če se odločimo in jo pripravimo sami, pa smo lahko prepričani, da bo bolj okusna od kupljene, pa še okuse lahko prilagajamo po lastnih željah. Tako jo lahko malce izostrimo s poprom ali kančkom gorčice, dober okus ji da tudi nekaj kapljic limonovega soka. Vanjo lahko zmešamo tudi paradižnikovo omako oziroma kečap, različna zelišča, posušena ali sveža, pa strt česen in celo čebulo. Pri nas sicer ni v navadi, a ponekod jo vmešajo v različne solate, tudi zelene. Jo pa tudi v naši kuhinji dodajamo k testeninskim solatam, lahko je tudi osnova za druge omake, na primer tatarsko. Recept za slednjo je enostaven, po eni od različic v majonezo vmešamo drobno sesekljane kisle kumarice, česen, peteršilj pa gorčico in kislo smetano. Zelo znani sta tudi francoska oziroma ruska solata, ki sta nepogrešljivi pri hladnih večerjah, zraven mesa ali narezka. V francoski solati zmešamo na koščke narezano korenje in krompir ter grah pa kisle kumare, trdo kuhano jajce, gorčico in začimbe ter seveda majonezo.O nastanku majoneze krožijo različne kuharske zgodbe, najbolj sprejeta različica pa pravi, da je nastala konec 18. stoletja, ko je francoska vojska pod vodstvom maršalazavzela pristaniško mesto Mahon na španskem otoku Menorka. Maršalov kuhar si je v pomanjkanju sestavin za pripravo obeda v čast zmage izmislil omako iz jajc in jo poimenoval mahon oziroma mahonez, špansko majonez. Vsekakor je navdušila jedce, tudi francoski dvor, od tam pa se je razširila po vsem svetu.