Recept: vinska omaka

Za 4 osebe:

3 dcl vina

2 dcl vode

1 rezina masla

1 žlica bele moke

2 žlici rjavega sladkorja

pol jušne kocke

mleti cimet in mleti klinčki

V lončku zavremo vodo in v njej raztopimo jušno kocko. V kozici raztopimo maslo, dodamo sladkor in mešamo, dokler se ne razpusti. Potresemo z moko in med mešanjem pražimo, dokler moka nekoliko ne potemni. Zalijemo z vinom, premešamo in zavremo. Dodamo cimet in klinčke, počasi dolivamo juho in kuhamo na majhnem ognju, dokler se omaka ne zgosti. Ponudimo s pire krompirjem in kuhano govedino.