Recept: pesto

Za 4 osebe:



150 g čemaževih listov

50 g pinjol

50 naribanega parmezana

0,5 dl oljčnega olja

sol, poper



Pinjole stresemo v ponev in jih med mešanjem nekaj minut pražimo brez olja. Ohlajene stresemo v blender, dodamo parmezan in grobo zmeljemo. Čemaž očistimo in dobro operemo. Liste osušimo, dodamo v blender in zmeljemo. Prilijemo olje, solimo, popramo in meljemo, da dobimo kompaktno zmes. Ko so vse sestavine povsem premešane, pesto nadevamo v steklen kozarec. Ponudimo kot namaz ali preliv za testenine. V dobro zaprtem kozarcu ga v hladilniku hranimo nekaj dni.

Čemaž ima izrazit okus po česnu, zato ne potrebujejo posebnih dodatkov. Iz svežih listov pripravimo okusno kremno juho ali omako, podobno kot špinačo. Zraven se dobro poda pire krompir.Ker pospešuje prebavo maščob, ga ponudimo k mastnim jedem, na primer žličko pesta k svinjski pečenki. Namazi iz čemaža bodo v hladilniku ohranili svežino več dni, pesto, ki ga zalijemo z oljčnim oljem, pa še nekoliko dlje. Surovega nasekljamo in ga dodajamo k namazom, zelo dobro se poda k skuti.