Recept: nadevane pečene fige

Za 4 osebe:



8 zrelih fig

100 g gorgonzole

1 skodelica pinjol

3 žlice medu

1 dcl jabolčnega kisa

vejica rožmarina

vejica sveže mete



Fige očistimo, jim odrežemo peclje in jih narežemo na četrtine, v spodnjem delu naj se stikajo skupaj. Pinjole stresemo v ponev in jih brez maščobe med nenehnim mešanjem pražimo tri minute. V skodelici gladko zmešamo kis in med. Rožmarin in meto osmukamo, gorgonzolo narežemo. Sir nadevamo v prerezane fige, te naložimo v manjši pekač, tako da se stikajo, s prerezanim delom navzgor. Po figah prelijemo mešanico medu in kisa, tako da se razporedi po celem pekaču. Potresemo s pinjolami in zelišči. Pečemo na 180 stopinj približno petnajst minut.

Sladko-slane kombinacije v kulinariki niso posebnost. Zmagovalno kombinacijo brez dvoma tvorijo sladke fige, še zaslajene z medom, ki jim za družbo pritaknemo košček ali dva gorgonzole ali drugega sira. Jed zalijemo s sladko-kislo omako, ki jo dobimo iz medu in kisa.Ker so ti okusi vsak zase izjemno izraziti, naša jed ne potrebuje dodatnih začimb, brez skrbi pa dodamo priljubljeno zelišče, na primer nekaj lističev timijana. Tako bomo dosegli izjemno harmonijo grenkega, sladkega in slanega.