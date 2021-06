Recept: krompir z gobami in sirom

Za 4 osebe:



800 g srednje velikega mladega krompirja

250 g šampinjonov

4 stroki česna

1 čebula

1 rdeča paprika

100 g parmezana

šopek peteršilja



Krompir dobro operemo in osušimo. Po dolgem narežemo na polovice in naložimo v pekač, obložen s peki papirjem. Pokapljamo z oljčnim oljem in pečemo deset minut na 190 stopinj. Medtem olupimo česen in čebulo, česen stremo, čebulo narežemo na tanke lističe. Papriko očistimo in narežemo na tanke koščke, gobe očistimo in narežemo na lističe. Krompir vzamemo iz pečice, ga premažemo s česnom in obložimo s čebulo, papriko in gobami. Potresemo s parmezanom in damo nazaj v pečico. Temperaturo zvišamo na dvesto stopinj in pečemo še približno 20 minut. Potresemo s svežim peteršiljem in postrežemo.

V pečici pečen je najboljši, če ga pustimo v lupini in hrustljavo zapečemo. Za te gurmanske užitke je najbolj primeren mlad, če je le mogoče, poiščemo takega iz ekološke pridelave.Krompir pečemo v pečici ali v ponvi, v tem primeru potrebujemo nekaj več maščobe, da se bo lepo zapekel. Običajno ga postrežemo kot prilogo, lahko je tudi glavna jed.