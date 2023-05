Recept: jogurtov sladoled s sadjem

Za 4 osebe:

0,5 litra grškega jogurta

2 dcl sladke smetane

5 žlic sladkorja

200 g svežih ali zamrznjenih borovnic

Jogurt zlijemo v skledo in ga potresemo s sladkorjem. Premešamo s kuhalnico, da se sladkor raztopi. Dodamo dve tretjini borovnic in zmeljemo s paličnim mešalnikom. Sladko smetano stepemo in jo s kuhalnico rahlo vmešamo v jogurtovo maso. Čez noč postavimo v zamrzovalnik. Ker se med zamrzovanjem delajo vodni kristali, maso ponovno premešamo ali zmiksamo, da jih razbijemo. Tako bo postala kremasta in rahla. Naložimo v skodelice in lončke ter potresemo s preostalimi borovnicami.