Razvajanje brbončic: to je VinDel 2022 (FOTO)

Vindel je eden tistih mariborskih festivalov, ki ga ljubitelji dobre kapljice obožujejo in nikoli ne izpustijo. Že trinajstič ga je organiziral Dejan Baier iz Zavoda Slovino, prvič v Slovenskem narodnem gledališču.

Jure Struc, direktor Zavoda za turizem Maribor, je prišel v družbi razširjene ekipe Visit Maribor.

»Imamo čast, da nam je vodstvo prisluhnilo in omogočilo, da vinsko kulturo pripeljemo v tako čislan hram kulture,« je povedal Baier, ki je na 150 degustacijsko-promocijskih točkah poskrbel, da so lahko obiskovalci preizkusili več kot 400 okusov višjega kakovostnega razreda vin in delikates. Festival je imel mednarodno noto, saj so bili prisotni tudi gostje iz Italije in Avstije. Bistvo VinDela je najboljše okuse predstaviti ljudem, ki jih iščejo.

»Je svojevrsten most med ponudbo in povpraševanjem, med vinogradniki, vinarji, gostinci in vsemi, ki to cenijo,« še pravi Baier.