Piščanec z olivami in paradižnikom

Za 4 osebe:

4 piščančja bedra

2 pesti češnjevih paradižnikov

1 skodelica oliv

1 čebula

olje, jabolčni kis

1 žlica medu

1 žlica gorčice

sol, poper, timijan, rožmarin

čili

1 dl vina

V skledi zmešamo pol skodelice olja in pol skodelice kisa. Dodamo med in gorčico, sol, poper, timijan in rožmarin ter malo čilija. Vse dobro premešamo in z marinado natremo meso, ki smo mu odstranili kožo. Čebulo olupimo in narežemo na kolobarje, češnjevec očistimo in prerežemo na pol. Meso poberemo iz marinade in spečemo na žaru ali v ponvi, 10–15 minut na vsaki strani. Medtem v kozici segrejemo olje in na njem zarumenimo čebulo. Dodamo paradižnik, ostanek marinade od mesa in zalijemo z vinom. Pustimo, da zavre in alkohol izhlapi, dodamo olive in odstavimo. Meso razdelimo na krožnike in ga oblijemo z omako.

Če se nam zdi pečen piščanec suh, ga obogatimo z zanimivo omako s paradižnikom in olivami. Zanjo porabimo tudi marinado, osnova tekočine naj bo suho belo vino, če ga ne maramo, uporabimo kar vodo, po želji dodamo še nekaj začimb.Omako na hitro prevremo, pa še to le paradižnike, olive stresemo zraven, ko je jed že kuhana, in premešamo ter postrežemo.