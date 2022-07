Pisana poletna osvežitev (FOTO)

Koktajl je mešanica različnih pijač, alkoholnih in/ali brezalkoholnih, pogosto jim dodamo še začimbe, sadje, sladkor, olive, sol, pa seveda led. Pozimi pripravljamo koktajle bolj krepkih sestavin, na primer čokoladne likerje, poleti so bolj lahkotni in osvežilni. Mojstri so veščino mešanja teh pijač pripeljali na zavidljivo raven, a njihova zgodovina ni tako glamurozna, kot bi morda mislili.

Prve koktajle so mešali zato, da bi prikrili slab okus žgane pijače.

Nastali so iz precej bizarnega razloga: da bi prikrili slab okus alkoholnih pijač, so jim dodajali različne sokove, začimbe, sladkor in tako dalje, ime pa so dobili na začetku 19. stoletja, ko so v ameriški reviji The Balance and Columbian Repository zapisali, da je koktajl poživljajoč alkoholni napitek, zmešan iz katerega koli alkohola, sladkorja, vode in grenčice. Očetovstvo koktajlom pripisujemo ameriškemu natakarju, barmanu Jerryju Thomasu, ki je v drugi polovici 19. stoletja deloval v svojem baru v New Yorku.

Privlačni in zanimivi so tudi na pogled. FOTO: Bhofack2, Getty Images

Danes je to cenjena veščina, mojstri mešanja koktajlov imajo tekmovanja, razvili so nešteto receptov. Uspešno jih lahko pripravljamo tudi doma. V ta namen kupimo nekaj pripomočkov, seveda pa bo, če jih pripravljamo le tu in tam, šlo tudi brez tega. Osnova je ročni mešalnik, še bolje je, da nabavimo kar komplet, v katerem najdemo poleg shakerja še klešče za led, merico za doziranje posameznih pijač, žlico za mešanje in cedilo. Za osnovni mešalnik bo treba odšteti nekaj čez deset evrov, za komplet pa dvajset ali več. Še namig, najboljši so iz nerjavečega jekla.

Prijetno osvežilni poletni požirki. FOTO: Lou Crouch, Getty Images

Poglejmo še nekaj osnov, ki so pogoj, da bo koktajl okusen in ravno prav barvit. V dobri pijači se okusi dopolnjujejo, pri čemer nobeden ne sme prevladati. Alkohol ne sme izstopati, odmerjajmo ga previdno, še posebno v vročih dneh. Mešamo jih lahko po svojem okusu, a pazimo, da se sestavine ne tepejo. Če uravnovešanja okusov nismo vajeni, raje preizkusimo preverjene recepte, ki jih je res neskončno. Poleti nam najbolj prijajo lahki, sveži koktajli, šprici, med katerimi so najbolj znani aperol spritz, campari spritz in spritz rosato. Ne pozabimo, da so kalorično zelo bogati, zato jih uživajmo le občasno.