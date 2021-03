Najboljše so hrustljavo zapečene

Brez težav jih jedo otroci, saj nimajo motečih kosti. FOTO: Quintanilla/Getty Images

Ker so na začetku prehranjevalne verige, so manj obremenjene s strupenimi snovmi kot večje ribe.

Čeprav med poznavalci velja, da je najboljša bela riba, pravo kraljico najdemo med plavimi. Sardele namreč spadajo med najbolj cenjene ribe Jadranskega morja, povsem upravičeno, saj so nadvse okusne. Ker so sorazmerno poceni, si jih lahko privoščijo tudi tisti z manjšim družinskim proračunom, za kilogram je treba odšteti od tri do štiri evre, količina pa zadošča za štiričlansko družino.Privoščimo si sveže iz ribarnice, kupimo pa lahko tudi globoko zamrznjene, ki so običajno očiščene. Sicer pa čiščenje sardel ni prav nič zapleteno, to pa lahko naredimo na dva načina. Z nožem jo prerežemo vzdolž trebuha in s prsti z enim potegom izločimo drobovje, glavo ohranimo. Lahko pa pri škrgah odrežemo glavo in drobovje potegnemo ven skozi nastalo odprtino. Lusk praviloma ne čistimo, saj so tanke in nemoteče. Speremo z vodo in temeljito osušimo s papirnato brisačo. To je zelo pomembno, zlasti če nameravamo ribe peči ali cvreti v olju.Ljubitelji sardel prisegajo, da so najboljše pečene na žaru ali ocvrte v olju. Pri tem jih samo pomokamo in polagamo v vroče olje. Pripravljene so zelo hitro, dovolj je nekaj minut, vmes jih obrnemo. Okusne so tudi v hladni marinadi ali topli omaki. Pri tem lahko uporabimo sveže, lahko pa mariniramo hladne pečene, ki so ostale od kosila. Pečene spravimo v zaprto posodo in v hladilnik, kjer lahko počakajo tudi nekaj dni. Mariniramo v tekočini iz vina in kisa, ki smo jo prekuhali z mešanico sredozemskih začimb, čebule in česna.Zelo uporabne so tudi zamrznjene sardele, ki jih imamo lahko stalno na zalogi. Odmrznjene osušimo in pripravimo kot sveže. Najbolje jih je odmrzniti počasi v hladilniku, če se mudi, pa jih potopimo v hladno vodo. Prej jih dobro zapremo v plastično vrečko, tako bodo ohranile okus in dragocene minerale. Priljubljene so tudi konzervirane, ki jih poznamo tudi pod imenom sardine. Pojemo jih s kruhom, iz njih pa lahko pripravimo omako ali namaz.Poleg tega da so okusne in je priprava enostavna, imajo še eno dobro lastnost. Imajo namreč samo hrbtno kost, ki jo zlahka izločimo, tako da jih lahko povsem varno jedo tudi otroci.