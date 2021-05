Jajca so popolno živilo

Kuhamo jih v trdo ali mehko. FOTO: Toscawhi/Getty Images

Nekateri prisegajo na pečena na oko, drugi umešana, če v razžvrkljana dodamo malo mleka, dobimo rahlo in puhasto omleto.

Človek jih je že davno uvrstil na svoj jedilnik in vse do danes so ohranila status popolnega živila, saj vsebujejo vse hranilne snovi, ki jih potrebujemo. Jajce je sestavljeno iz rumenjaka, ki plava v beljaku, oboje pa je v lupini, ki je znotraj obdana z membrano. Lupina je prepustna, njena glavna sestavina je kalcijev karbonat, jajce je bogato z beljakovinami, več jih je v rumenjaku, ki je bogat tudi z maščobami, vitamini in minerali.V kulinariki so izjemno uporabna, saj jih pripravljamo na različne načine in so sestavni del mnogih jedi.Najbolj je razširjeno uživanje kokošjih jajc, zaradi množične potrošnje pa jih pridobivajo na velikih farmah. Načini reje so različni, od do kokoši najbolj prijazne ekološke do baterijske v kletkah; slednjo ozaveščeni potrošniki pa tudi rejci opuščajo. Način reje je na jajcih, ki jih kupimo v trgovini, razviden iz oznake. Številka 0 označuje ekološko rejo, 1 pašno, 2 talno in 3 baterijsko. Za zagotovitev sledljivosti sta v žigu še oznaka države, za Slovenijo SI, in registrska številka rejca. Mnogi raje kupujejo jajca neposredno pri kmetu, vendar tu velja previdnost, če niso v sistemu kontrole kakovosti.Ne glede na to, kje in kakšna kupimo, pomembno je, da so sveža; uporabna so od tri do pet tednov od nakupa, hranimo jih v hladilniku. Uživamo sama, bodisi pečena bodisi kuhana. Nekateri prisegajo na pečena na oko, drugi umešana, če v razžvrkljana dodamo curek ali dva mleka, dobimo rahlo in puhasto omleto. Lahko jih zgolj posolimo ali vanje vmešamo sveža sesekljana zelišča. So osnova za palačinke in cesarski praženec ter sestavni del številnih sladic, od tort do kolačev in drugega peciva. V nekaterih receptih uporabimo surova, v tem primeru je še posebno pomembno, da so sveža.Svežino lahko ugotavljamo zelo preprosto: jajca potopimo v hladno vodo, povsem sveže bo obstalo na dnu v vodoravnem položaju, malo manj sveže se bo nekoliko privzdignilo. Ko se postavi pokonci, lahko ocenimo, da je staro tri tedne, torej še užitno, če pa na površju plava, ga brez pomisleka zavržemo. Pri razbitem svežino ugotavljamo po čvrstosti rumenjaka in tem, da je ločen od beljaka.