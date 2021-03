Jagnjetina z zelenjavo

Za 4 osebe:

600 g jagnjetine (pleče)

4 večji krompirji

2–3 čebule

3 stroki česna

2 korenčka

1 skodelica graha

3–4 žlice paradižnikove omake

sol, poper, olje

lovorjev list, timijan, brinove jagode

Meso narežemo na manjše kose in ga stresemo v lonec, v katerem smo segreli olje. Pražimo nekaj minut, dokler ne zakrkne, vmes večkrat premešamo. Česen in čebulo olupimo in sesekljamo ter dodamo k mesu. Premešamo, dolijemo malce vode in dušimo, dokler se čebula ne zmehča. Solimo in popramo ter dodamo lovor, timijan in nekaj zdrobljenih brinovih jagod. Zalijemo z vodo ter paradižnikovo omako, jed ne sme biti povsem pokrita, ter dušimo približno pol ure. Krompir in korenje olupimo in narežemo na kocke oziroma kolobarje. Stresemo v lonec, dodamo grah in premešamo. Po potrebi dolijemo še vode. Kuhamo, dokler se zelenjava ne zmehča.

Jagnjetina počasi spet pridobiva svoje mesto v kulinariki. Prav tako postaja bolj priljubljeno meso mladih kozličkov. Priprava je pri obeh podobna, meso mladih živali lahko kuhamo, pečemo ali dušimo.Ima značilen, nežen okus in je treba biti posebej previden pri izbiri začimb, še bolj pa pri njihovem odmerjanju. Ne pretiravajmo, če želimo, da bo jed ohranila okus po mesu.