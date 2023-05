Domače meso je najbolje zamrzniti

Prehranjevalne navade se z leti vztrajno spreminjajo, na boljše ali na slabše. Zdaj smo v obdobju, ko se kljub množični potrošnji in neizmerni ponudbi industrijsko pridelane hrane vse bolj povečuje tudi povpraševanje po lokalno pridelani, sezonski hrani. Kdor le more, tu gre predvsem za vprašanje financ, kupuje kakovostno iz domače pridelave, kar je seveda dražje od masovno pridelanega. Zlasti smo občutljivi pri mesu, za katero smo lahko upravičeno v skrbeh glede kakovosti.

V preteklosti smo bili namreč priča nemalo aferam, ki so razgalile, da uživamo oporečno, zrejeno na velikih farmah. Zato je najbolje poiskati zaupanje vrednega kmeta ali mesarja, kjer lahko kupimo vse vrste mesa. Ker običajno kupimo večje količine, ga je najbolje ustrezno razkosati, zapakirati in globoko zamrzniti. Zamrzovanje ni samo praktično, je tudi najboljši način za konzerviranje. Vedeti pa moramo, da so idealne razmere za to možne le pri industrijskem načinu pri minus 45 stopinjah Celzija, česar domači zamrzovalniki ne omogočajo, zato so namenjeni kratkotrajnemu shranjevanju živil, tudi mesa, ki ga moramo porabiti v nekaj mesecih.Pomembno je, da pri mesu, ki ga pripravljamo za zamrzovanje, dosledno poskrbimo za čistočo. Zavijemo ga v plastične vrečke, iz katerih stisnemo čim več zraka, in jih dobro zapremo, po možnosti zavarimo s posebnim aparatom. Še bolje, če imamo aparat za vakuumiranje živil. Na vrečke oziroma pakete napišimo, kaj je v njih, in tudi datum zamrzovanja. Pakiramo v porcijah, ki jih bomo porabili za en obrok. Praviloma zamrzujemo nezačinjeno meso, izjemo naredimo takrat, ko nam na primer na pikniku ostanejo večje količine že pripravljenega in začinjenega. Zelo pomembno je, da zamrznemo le sveže meso, nikoli pa ne takega, ki je bilo že odtajano.

Ko je enkrat odtajano, ga je treba takoj porabiti. FOTO: Karpenkovdenis/Getty Images

Zamrznemo lahko tudi pripravljene jedi, zlasti golaž, omako za testenine, zrezke v naravni omaki, nadevane paprike, čufte in še kaj. Skuhamo jih v večjih količinah, razdelimo na primerno velike porcije in spravimo v ustrezne posode. Najboljše so plastične s pokrovom, ki se dobro zapira. Tudi te pakete označimo z vsebino in datumom. Poskrbimo tudi, da bo v zamrzovalniku red, in da ga bomo pri iskanju živil imeli odprtega čim krajši čas.