Domače dobrote, na katere smo lahko ponosni

Predvsem pa je nekaj posebnega zato, ker je naše. Za njegov razvoj in dostop do kakovostnih domačih izdelkov moramo zato poskrbeti sami. Slovenske kmetije so večkrat majhne kot velike, saj teren ne omogoča intenzivne predelave, vendar lahko zato stavijo na kakovost izdelkov pred njihovo količino. Mercator že desetletja prepoznava njihov pomen in širi domačo ponudbo na trgovskih policah v njihovi bližini. Seveda pa je pomembno, da njihovo vrhunskost prepoznajo tudi kupci.

ŽELIM IZVEDETI VEČ

Naročnik oglasne vsebine je Mercator