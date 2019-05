Recept: jagodni kolač

1. Pečico segrejemo na 200 stopinj. Ločimo beljake od rumenjakov. Beljake stepemo v trd sneg. Jagode narežemo na polovice.



2. Rumenjake penasto umešamo s sladkorjem, dodamo jogurt, olje, moko, pecilni prašek in limonovo lupinico. Vse dobro zmešamo, potem pa na roke z lopatko vmešamo sneg.



3. Namastimo okrogel model za torte in ga posujemo z moko, odvečno otresemo. V model vlijemo zmes in jo poravnamo, po vrhu enakomerno razporedimo jagode. Pečemo 25–30 minut.



4. Kolač pustimo v modlu, da se malo ohladi, potem pa previdno prestavimo na servirni krožnik. Postrežemo s kepico vaniljevega sladoleda ali sladko smetano ter nekaj svežimi jagodami.



230 g moke

100 g sladkorja

2 dl jogurta

1 dl olja

3 jajca

vaniljev sladkor

1/2 vrečke pecilnega praška

naribana lupinica eko limone

350 g jagod