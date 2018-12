Bine Volčič prvič kuhal v domačem Kranju

Ljubljana ima Šmarno, Kranjčani Jošt

Kranjčane je večer francoske kulinarike navdušil. FOTOGRAFIJE: Špela Ankele

Dva večera zapored je na kranjskem Joštu (845 nadmorskih metrov) zapeljivo dišalo po francoski hrani. Kulinarični popotovanji do Francije sta zakuhalain. In zakaj sta kuhala ravno po francosko? Ker se je chef Volčič dobri dve leti šolal na znani pariški kuharski šoli La Cordon Bleu, chef Sedej pa se je osnov francoske kulinarike naučil na kuharski šoli La manior, ki prav tako domuje v Parizu.Bineta Volčiča nam ni treba na široko predstavljati. A vseeno lahko zapišemo, da se je znani televizijski chef pred dobrima dvema letoma preselil v svoj bistro Monstera, ki se je v kratkem času zavihtel med najbolj priljubljene kulinarične postojanke v Ljubljani. Odtlej več časa preživi v prestolnici kot v domačem Kranju, a prav tu je pred dnevi pripravil večerjo. »Če odštejem pol leta, ki sem ga že pred časom preživel v kuhinji na Brdu pri Kranju, lahko rečem, da za goste danes prvič kuham v domačem mestu,« je ob francoskem kulinaričnem dogodku povedal Volčič.Mimogrede: tudi on je del skupine tistih Kranjčanov, ki se v prostem času radi odpravijo na pohod do vrha Jošta. Kar ni nič čudnega, kajti ta hribček je za Kranjčane tisto, kar Ljubljančanom pomeni Šmarna gora. Jošt je zjutraj in zvečer, poleti ali ko že sneži, cilj vseh tistih rekreativcev, ki bi na svežem zraku radi naredili nekaj zase. Slika priljubljenega kranjskega kuclja je med konci tedna rahlo drugačna, kajti Jošt takrat postane stičišče družabnega življenja. Za to, da gre k druženju še dobra hrana, pa zadnja štiri leta skrbi chef Matjaž Sedej s svojo uigrano ekipo.Sedej se ni šolal le v Franciji, kuharsko kilometrino je pridobival še marsikje – tudi v Londonu in na Novi Zelandiji. Tako na Joštu ni doma le železni repertoar jedi, ki jih najdemo v slovenskih planinskih postojankah, na krožnikih se znajde marsikaj zanimivega in okusnega, tudi ribje in italijansko navdihnjene jedi ali pa sladice z drugega konca sveta.Na Joštu Sedej za manjše skupine najavljenih gostov rad pripravi posebno kulinarično doživetje, no, tokrat je bilo prvič, da je bil v planinski postojanki čas za francosko večerjo. »Jedilnik sva skrbno načrtovala. Gostom želiva pokazati, da francoska kulinarika ni nekaj, kar bi bilo sestavljeno iz miniaturnih grižljajev, postavljenih na velik krožnik. Pravzaprav je francoska kuhinja podobna slovenski, kajti tudi Francozi imajo ajdove žgance, krvavice, kislo zelje in še marsikaj, kar poznamo tudi mi,« je večer, namenjen rušenju mitov, opisal Volčič.Od alzaške pice do pečene smetaneIn kaj sta na Joštu (za)kuhala chefa? Za začetek alzaško pico (la tarte flambée), ki se je podaljšala v špinačno solato z račko in kozjim sirom. Nato terino iz gosjih jeter in krema z rdečega zelja ter kandiranim kumkvatom (mandarini podobnim citrusom). Sledila je ribja juha bouillabaisse, za katero je navdih prišel iz Marseilla, zatem je bil čas za goveje ličnice po burgundsko, pospremljene s kremastim pirejem. Za sladek finiš v mrzel večer, ki je dišal po snegu, je poskrbela znamenita sladica crème brûlée, ki ji je kranjski kuharski dvojec dodal sivko in suhe fige.Vse jedi so na mizo nosili natakarji s pomočjo najbolj znanega francoskega birta Reneja. V njegovo vlogo se je imenitno vživel, ki Jošt tudi sicer rad obišče, kajti s Sedejem ga vežejo prijateljske vezi. Tisti, ki imajo dober spomin, pa se bodo spomnili, da se je pred desetletjem Jošt pojavil tudi v Kekovem komičnem filmu Milice.Ker je bilo med Kranjčani zanimanje za francoski kulinarični večer ogromno – v pičlih treh dneh so zapolnili več kot sto prostih mest –, Sedej že snuje nov podvig v tandemu. Predvidoma v začetku prihodnjega leta bo na Jošt povabil še enega gorenjskega prijatelja, chefa, ki na Ljubljanskem gradu vodi kuhinjo Restavracije Strelec. Skupaj bosta zakuhala večer, poln moderno zastavljenih slovenskih jedi. Špela Ankele