Česen v vinu

Za 4 osebe:

500 g česna

5 dcl suhega belega vina

2 dcl balzamičnega kisa

2 žlici sladkorja

lovorjev list, kumina

vejica rožmarina in timijana

sol, poper v zrnu

1 feferon

Česen olupimo in stresemo v lonec. Zalijemo s kisom in vinom in zavremo. Solimo in sladkamo ter premešamo, da se sol in sladkor raztopita. Feferon prerežemo in odstranimo semena ter ga dodamo česnu. Dodamo še lovor, kumino, poper, rožmarin in timijan in na majhnem ognju kuhamo približno pet minut. Česen mora ostati čvrst. Lonec po petih minutah odstavimo s štedilnika in pustimo, da se vsebina ohladi. Potem česen nadevamo v sterilizirane steklene kozarčke in zalijemo s tekočino, v kateri se je kuhal. Dobro zapremo in hranimo v temnem in hladnem prostoru.