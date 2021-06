Boško Bečarski: sprehod po kraško (RECPT)

Svinjsko ribico razrežemo v zrezek, ki ga potolčemo.

Nanj razporedimo 2 rezini pršuta, dodamo naribano mocarelo in šparglje.

Zrezek zavijemo, potem ga zapremo z zobotrebci ali uporabimo svinjsko mrežico.

Na vročo ponev dodamo maščobo in na njej najprej z ene, potem pa z druge strani zapečemo tako zavit zrezek. Pečemo na zmerni temperaturi, da se meso dobro prepeče in mocarela stopi. Če želimo, ga med peko pokrijemo s srebrno folijo – tako bo pripravljeno hitreje.

Postrežemo s prilogo po želji – pečen mlad krompir, malo mešane zelenjave in pest sezonske solate bo kot nalašč!

Za 1 osebo:

300 g svinjske ribice

2 rezini pršuta

50 g mocarele

2 šparglja

malo maščobe

Pripravimo še:

svinjsko mrežico ali zobotrebce

Priprava jedi 1 FOTO: Špela Ankele

Priprava jedi 2 FOTO: Špela Ankele

Priprava jedi 4 FOTO: Špela Ankele

Priprava jedi 5 FOTO: Špela Ankele

Priprava jedi 6 FOTO: Špela Ankele

Priprava jedi 8 FOTO: Špela Ankele

Priprava jedi 10 FOTO: Špela Ankele

Priprava jedi 9 FOTO: Špela Ankele

je v Kranju znan obraz iz gostinskih logov, saj se je svojemu poklicu posvetil takoj po srednji šoli. Sprva je delal na Gorenjskem, bil vmes nekaj časa celo natakar na ladji in pozneje pristal v eni od ljubljanskih mehiških restavracij. Od tod ga je poklicna pot peljala nazaj na Gorenjsko: po tem ko je v imel na kranjski Planini mehiško obarvano restavracijo, je sledil krajši postanek v restavraciji na drugem robu Kranja, na Kokrici, zdaj pa se je zasidral v kranjskem predelu Stražišče, kjer vodi Gostilno Gitadela. Ker v Kranju in okolici ravno te dni lovimo še zadnje šparglje, ki so, mimogrede, letos res izjemni, se je kuhar tega tedna odločil, da jih zavije v zrezek in ponudi s prilogo in pred naš objektiv postavi jed, ki jo v Gitadeli imenujejo sprehod po kraško.