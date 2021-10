Bolj je večerja formalna, več je na mizi pribora

Bližajo se prazniki, najprej bo na vrsti martinovo, nato, kot bi mignil, že božič in novo leto, ko bomo zagotovo vsaj enkrat gostili prijatelje in družinske člane, morda sodelavce ali še katere »višje« goste. Če želimo še posebno pri slednjih narediti dober vtis, pa ni pomembno samo, kaj pripravimo, temveč tudi, kako to postrežemo.

Dober vtis bomo naredili tudi s pogrinjkom, ne le hrano. FOTO: Tara Winstead/pexels

Če gre za neformalno srečanje, denimo zgolj ob pijači in prigrizkih, večjih težav ne bi smelo biti, za formalno večerjo pa se je že treba držati nekaterih pravil pri pripravi mize. Ni jih malo, ki se ob prvem obisku fine restavracije zgrozijo ob množici pribora, krožnikov in kozarcev, a strah je odveč. Načelom so vse tiste vilice, žlice in noži, nekateri med njimi tudi bolj neobičajnega videza, tam zato, da nam bo lažje, in sledijo povsem enostavni logiki. Ko jo enkrat spoznamo.

Velja pravilo, da se pri večhodnem meniju pribor jemlje od zunanje strani proti notranji, če so nad krožnikom še manjša žlička in vilice, pa jih prihranimo za sladico. Ob tem je treba upoštevati, da v restavracijah pribor postavljajo za desničarje, kar pomeni, da bodo žlica in noži običajno na desni strani, vilice pa na levi. Po naročilu hrane bodo natakarji običajno odvečni pribor tudi odnesli.

Servieto položimo na krožnik in pritrdimo s posebnim obročkom, ki ga izdelamo ali okrasimo sami.

Če smo denimo naročili samo juho in glavno jed, namreč ne bomo potrebovali vilic in noža za ribo, prve so običajno skrajno levo, druge pa desno v sredini, niti vilic za solato, ki so na levi strani najbližje krožniku. Običajno so na formalno pogrnjeni mizi tudi trije kozarci, za vodo, za belo vino in za rdeče vino. Ko bomo enkrat naročili pijačo, bodo ostali samo še tisti, ki jih bomo potrebovali. Za vodo je seveda kozarec brez peclja, vinska pa se razlikujeta po velikosti, za belo vino je običajno manjši in manj zaobljen.

Središče pogrinjka seveda predstavlja krožnik, nanj pa položimo prtiček, če je ta iz blaga. Lahko ga umetelno zložimo ali preprosto zvijemo in vtaknemo v temu namenjen obroček. Namesto obročka lahko okrog prtička enostavno zavežemo dekorativni trak, mu dodamo kakšno malenkost, jeseni denimo šipkovo vejico, želod ali lep rdeč list.

Vseh naštetih pravil pri pripravi mize se je dobro držati tudi, ko formalno večerjo prirejamo doma. Je pa v tem primeru dobro to, da sami določamo, kaj bomo postregli, in gostje ne morejo v nedogled izbirati, zato tudi vsega tega pribora ne potrebujemo. Posebne vilice in noži za ribe se v običajnih gospodinjstvih redko znajdejo, če jih nimamo, pač ne pripravimo ribe. Zadnje čase so zelo priljubljene tematske zabave, ki so lahko zelo zabavne.

Pribor uporabljano z zunanje strani proti notranji.

Še posebno če goste povabimo na bolj eksotično kulinarično razvajanje. Tako naj denimo indijske jedi jedo z rokami, k azijskim pa ponudimo paličice. Nič hudega, če kdo ni spreten z njimi, naj vseeno poskusi. Tovrstna kulinarična popotovanja so še posebno zaželena, ko se vrnemo s potovanja, kjer smo imeli priložnost okusiti lokalno hrano. Na spletu poiščimo recept ali dva ter popestrimo domače potopisno potovanje.