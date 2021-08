Barviti zelenjavni rezanci

Izrežemo jih iz bučke, korenja, rdeče pese in druge zelenjave. FOTO: Alpaksoy/Getty Images

Z malo domišljije ustvarimo barvite kuharske mojstrovine, ki bodo k zdravemu obroku pritegnile tudi najmlajše.

Poletno obilje sveže zelenjave nam ponuja številne možnosti za preizkušanje novih, tudi nenavadnih receptov. Pri tem se poigramo ne le z okusi, temveč tudi z videzom obrokov, ki so lahko nadvse privlačni in inovativni. Ena od možnosti so zadnja leta vse bolj priljubljeni špageti iz zelenjave, ki jih pripravimo s posebnimi pripomočki – rezalniki, najpreprostejše, pa ravno tako učinkovite, dobimo že za nekaj evrov.Zelenjavni špageti so na prvi pogled videti res kot testenine, prav tako jih tudi postrežemo, v družbi z različnimi omakami, zelenjavnimi ali mesnimi, zraven se dobro poda sir, na primer feta ali parmezan. Zelenjavni špageti so lahko tudi spremljava glavnim jedem, na primer mesu. Uživamo presne, lahko pa jih na hitro blanširamo v vreli vodi ali popečemo na vročem olju. Lahko jih pripravimo kot toplo jed ali hladen prigrizek, tudi kot solato. Zelenjavne špagete različnih barv uporabimo za pisano okraševanje različnih jedi, toplih ali hladnih. Z malo domišljije ustvarimo barvite kuharske mojstrovine, ki bodo k zdravemu obroku pritegnile tudi najmlajše. Zmešamo na primer rumene in zelene bučke, če jim dodamo korenček, dobimo čudovit barvni tris, ki ga lahko dopolnimo z rdečo peso. Pri tem pazimo, kako bomo jed sestavili, da ne bo rdeča barva pese prekrila preostalih.Izrežemo lahko tudi široke rezance, za katere uporabimo rezalnik s širšim rezilom, uporaben pa je tudi lupilec zelenjave. V tem primeru bučko najprej z nožem po dolgem narežemo na rezine, te pa z lupilcem razrežemo na rezance. Iz celih buč z lupilcem naredimo tudi tanke lističe, iz katerih pripravimo karpačo, če jih narežemo bolj na debelo, pa so lahko, spet namesto testenin, podlaga za imenitno lazanjo. Spretni kuharji bodo rezance ali špagete izrezali tudi z navadnim kuhinjskim nožem. Če nas bodo te jedi navdušile, se splača kupiti primeren rezalnik. Poleg zelenjavnih špagetov lahko pripravimo tudi sadne, na primer iz jabolk.