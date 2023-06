Aromatični beli čipkasti cvetovi so tudi dobrega okusa

Bezeg je visokorasli grm ali drevo, ki ga najdemo ob cestah, obronkih gozdov, v preteklosti je bil obvezen na kmečkem dvorišču ali v kakšnem kotu vrta. Poznamo več vrst bezga, pravkar odcveta španski bezeg, ki ga gojimo kot okrasni grm, štafetno palico pa je že predal užitnemu črnemu bezgu, ki je že zacvetel v polnem sijaju. Kljub imenu so cvetovi nežne smetanaste barve, črno ime pa upraviči, ko obrodi temno rdeče, skoraj črne jagode, ki rastejo v grozdih. Tako cvetovi kot jagode so cenjeni v ljudskem zdravilstvu in kulinariki.

Bezeg že cveti. FOTO: Alenka Kociper

Konec maja in junija nabiramo nežne cvetove, ki zbrani v socvetje spominjajo na krhko čipko, iz njih pa pripravljamo okusne jedi in predvsem pijače, najbolj znani sta sirup in šabesa, ki jo pripravimo z namakanjem cvetov v vodi in jo moramo porabiti v kratkem času. Bolj obstojen je sirup, saj vsebuje sladkor, a zahteva tudi več priprave. Gospodinje in kuharske knjige ponujajo številne recepte; pri nekaterih se prekuhata le voda in sladkor, v mešanico nato namočimo sveže cvetove, po nekaterih skuhamo tudi cvetove. Sladkorja mora biti dovolj, saj sirupu ne daje le okusa, temveč deluje tudi kot konzervans, da sirup ohrani lepo barvo, pa poskrbi limonov sok ali citronska kislina, ki daje tudi nekoliko bolj svež okus. Med jedmi iz bezgovih cvetov so najbolj znani ocvrtki, ki jih ponudimo v sladki ali slani različici; pripravimo nekoliko bolj gosto testo za palačinke, v njem namakamo cvetove ter jih ocvremo v vročem olju. Lahko pa cvetove osmukamo s pecljev, jih stresemo v testo, premešamo, oblikujemo v poljubno velike kupčke ter jih ocvremo; ocvrtke polagamo na papirnato brisačo, da se odcedi odvečna maščoba. Naložimo jih na krožnike in po želji potresemo s sladkorjem v prahu.

Nabiramo jih v suhem vremenu in dobro pretresemo, da odstranimo morebitne nečistoče in žuželke. FOTO: Jarafoti/Getty Images

Cvetove vselej nabiramo v sončnem in suhem vremenu, da dež ne spere z njih koristnega cvetnega prahu. Iz istega razloga jih pred uporabo ne spiramo, temveč le temeljito pregledamo, saj zavetje v njih pogosto poiščejo številni drobni žužki, vanje se lahko zapletejo tudi različne nečistoče. Pri nabiranju si pomagamo z ostrimi škarjami. Cvetov ne nabiramo ob prometnih cestah, kjer so rastline onesnažene s prahom in škodljivimi delci izpušnih plinov.