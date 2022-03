Ženska po 40. letu nikakor ne bi smela imeti takšne frizure, preberite, zakaj

Pričeske lahko bistveno pripomorejo k našemu videzu, zato je zelo pomembno, da se dobro odločimo. Zaradi različnih oblik obraza so zelo individualne, vendar pa so stilisti prepričani, da obstaja pričeska, ki zelo redko ustreza ženskam, starejšim od 40 let, in to so zelo dolgi lasje.

Newyorški frizer David Castain pojasnjuje: »Čeprav obstajajo zrele ženske, kot je Demi Moore, ki so videti neverjetno dobro z dolgimi lasmi, so v večini primerov ženske zaradi dolgih las po 40. videti starejše.« Castin pravi, da sta ključna struktura las in oblika obraza. »Če imate zelo zdrave, goste lase in dokaj okrogel obraz, lahko nosite zelo dolge lase. Če pa je obraz bolj ovalen ali podolgovat in so lasje tanki, priporočam pričesko srednje dolžine, kot je daljši paž ali pixie.«

Z njim se strinja tudi slavni stilist Mitch Stone, ki je za The List povedal: »Dolgi lasje so povezani z mladostjo. S starostjo izgubljajo volumen, zato ste avtomatsko videti starejši.«

Se strinjate z besedami frizerjev?