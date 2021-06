Nujno branje za vse, ki jim drgnjenje stegen greni poletje

Poletje je končno tu, vroči in sončni dnevi pa kar kličejo po lahkotnih poletnih oblekah. In če so za nekatere krila in obleke v poletnem času povsem logična izbira, se druge ženske poleti za plapolajoče obleke ne odločajo rade. Zakaj?



Kriva so stegna in znoj. Vam zveni znano? Dražeč, srbeč in pekoč občutek, ko se potni stegni drgneta, je lahko eden izmed ključnih razlogov, da nekatere ženske ne marajo poletja in vročih dni.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: