Zanimivi srednjerazrednik: ima dobro kamero in odličen zaslon (FOTO)

V redakcijo Novic je priromal še drugi letošnji model iz Samsungove osvežene spomladanske kolekcije srednjega razreda galaxy A54 5G, za katerega je treba v osnovni konfiguraciji z osmimi gigabajti rama in 128 GB shrambe v prosti prodaji odšteti skoraj 500 evrov. In kaj ponuja za ne tako nizko ceno?

Zaobljena oglatost

Pa se ustavimo najprej pri obliki. Galaxy A54 je takole na hitro videti kar nekam iphonovsko (če pogledamo nekaj generacij nazaj) s svojo kombinacijo zaobljenosti in oglatosti hkrati. In to ni nič slabega, je vsaj na prvi pogled in otip drugačen od konkurence.

Programske dobrote Samsung obljublja štiri leta posodobitev operacijskega sistema in pet let varnostnih popravkov, uporabniki pa dobijo tudi polletno brezplačno uporabo storitve Microsoft 365 basic in 100 GB oblačne shrambe.

Steklena zadnja stran je popolnoma ravna, brez večjega izbočenega kamerskega dela, iz ohišja pa tako malce štrlijo le posamična zrkla kamer, s čimer sledi oblikovnim linijam premijskega razreda galaxy S. Telefon ima sicer malce debele obzaslonske robove, kar (spet) pušča malce jabolčnega okusa, a lepo sede v roko. Na voljo je v črni, grafitni (črni), svetlo zeleni in svetlo vijolični barvi.

Odlični zaslon

Ko vklopimo telefon, nas razveseli z amoled zaslonom, česar smo pri Samsungu že dolgo vajeni, ponuja krasne barve in kontraste ter prilagodljivo hitrost osveževanja slike do 120 Hz. Sam zaslon je malo manjši kot v prejšnji generaciji, svetilnost pa je med najboljšimi v tem razredu. Notri tiktaka zmogljivi Samsungov hišni procesor exynos 1380, izdelan v 5-nanometrski tehnologiji, kar pomeni več hercev pri manjši porabi energije. Posledično dolgo zdrži tudi baterija, dejansko dlje kot pri prejšnjem modelu. Škoda je le, da Samsung vztraja pri komaj 25-vatnem »hitrem« polnjenju, napajalnika pa iz okoljskih in varčevalnih razlogov že več let ne prilaga

v škatlo.

Fina kamera

V primerjavi s prejšnjo generacijo je telefon izgubil nekaj pikslov, a povečala se je velikost posamezne pike. A54 ima tako glavno širokokotno kamero s 50 milijoni slikovnih točk s samodejnim ostrenjem in optičnim stabilizatorjem slike, ultraširokokotno kamero z 12 MP in makrokamero s 5 MP, tako kot pri mlajšem bratcu A 34 pa se je poslovila globinska kamera. Selfie kamera že več generacij zapored ostaja enaka, in sicer gre za širokokotno kamero z 32 milijoni točk. Zakaj bi spreminjali nekaj, kar dobro opravlja svojo nalogo?

Iz ohišja štrlijo le posamične kamere, in ne večcentimetrski zgornji del telefona.

Lepa zadnja stran z elegantnimi zrkli kamer

Fotografije, narejene z glavno kamero, so odlične za ta razred: ostre, brez šuma, barvite in kontrastne. Tudi ultraširokokotna kamera se dobro izkaže, makrokamera je uporabna, a ne pretirano, saj ima prenizko ločljivost. Nočna fotografija je prav tako odlična, seveda pri glavni kameri, prav tako video, pri čemer znata glavna in selfie kamera snemati v ultravisoki ločljivosti 4K. Samsung je znova poskrbel za zanimivega srednjerazrednika. Aja, pa še vodoodporen je.