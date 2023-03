Vrhunska postelja pomeni vrhunski spanec

Kakovost postelje in ležišča je neposredno povezana s kakovostjo spanja. Udobna in predvsem takšna postelja, ki ustreza vašemu telesu in načinu počitka, lahko bistveno izboljša spanec, ta pa duševno zdravje z zmanjšanjem stresa in tesnobe, spodbujanjem občutkov dobrega počutja in povečanjem splošne ravni energije.

FOTO: Dom24

Kako postelja vpliva na spanec

Čeprav vemo, da je vzmetnica tista, od katere je odvisna naša kakovost spanja, pa tudi postelja ni zanemarljiva. Nekateri pravijo, da je letveni pod celo še bolj pomemben kot samo ležišče, saj uravnava trdoto, mehkobo in posedanje vzmetnice. Kakovostna postelja mora zagotavljati ustrezno podporo hrbtenici, kar lahko pomaga zmanjšati bolečino in nelagodje, spodbuja boljšo poravnavo med spanjem in zmanjša potrebo po nenehnem premikanju in premetavanju. Prav tako mora postelja enakomerno porazdeliti težo telesa, kar zmanjša točke pritiska in izboljša pretok krvi, odpravi pa lahko tudi smrčanje. Kakovostna postelja mora tudi uravnavati temperaturo, da je spanec hladen in udoben vso noč.

FOTO: Dom24

Kakšno posteljo izbrati

Za kakovostno posteljo ne obstajajo enotna merila. V bistvu je kakovost postelje odvisna od potreb vsakega posameznika, zato je pri njeni izbiri dobro testirati različne oblike. Čeprav vsakemu posamezniku ustreza nekaj svojega, pa so nekatera dejstva splošno znana in preverjena. Med posteljami, na katerih se spi najbolje, so zagotovo visoke, kraljevske in masivne postelje. Poleg tipa postelje upoštevajte tudi velikost. Ko gre za udoben in kakovosten spanec, ni nobena postelja prevelika.

Visoke postelje

Visoke postelje imajo stranice višine več kot 60 cm. To ni samo višina, ki omogoča enostavno vstajanje in posedanje ter postiljanje, temveč je tudi višina, ki znatno vpliva na kakovost spanja. Spanje na visoki postelji zmanjšuje točke pritiska in izboljša poravnavo hrbtenice. Posebej oblazinjene postelje zagotavljajo še večje udobje, v prostor pa vnašajo tudi toplino in občutek domačnosti. Čeprav visoke postelje največkrat uporabljajo starejši ljudje, pa jih morali uporabljati vsi, ki cenijo svoj spanec.

FOTO: Dom24

Masivne postelje

Če želite bolje spati, razmislite tudi o izbiri masivne postelje, torej izdelane iz masivnega lesa. Znane so po svoji trdnosti, vzdržljivosti in brezčasnosti. Les je naravni material in deluje pomirjujoče in ozemljitveno. Če smo obkroženi z lesom, lahko zmanjšamo stres in spodbujamo občutek sprostitve. Les kot takšen vpliva na počutje in kakovost spanja, odlična izbira pa je tudi za ljudi, ki so alergični na pršice in prah.

Naročnik oglasne vsebine je Dom24 d.o.o.