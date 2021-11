Kia je že doslej ponujala električne avtomobile, na primer modela soul EV in niro EV, toda ta sta imela najprej klasični oziroma hibridni pogon. Zdaj je k nam pripeljalo njihovo prvo povsem namensko električno vozilo, pripravljeno na novi platformi. To je kia EV6, ki tako kot njen bratranec hyundai ioniq 5 pomeni za korejski koncern velik korak naprej.

Zanimiv videz

Še najbolj dolgočasno je ime – precej pusta črkovno-številčna oznaka EV6 –, sam avtomobil je bolj zanimiv. Zunanje poteze so svojske, zelo drugačne od tistega, kar smo doslej poznali pri tej znamki. Ko pred seboj uzrete EV6, ga boste težko zamenjali za kateri koli drug avtomobil. Po slavnem Petru Schreyerju obliko novih Kijinih izdelkov narekuje Karim Habib.

Dobro je tudi, da je zunanja podoba zelo drugačna od tehnično sorodnega ioniqa5, ki ima več robov in malce retro videz. Pri kii so linije bolj gladke, zelo poseben je zadek s spojlerjem in zanimivo oblikovanimi lučmi.

Nova platforma

Kia EV6 ni majhen avto, v dolžino meri 468 cm, medosje znaša 290 cm, stranska linija kaže na usločeno kombilimuzino, ki je nekoliko (ne preveč) dvignjena, da je z baterijami v dnu še dovolj prostora za glave potnikov. Avtomobil je precej širok in vozi na velikih kolesih, odvisno od izbire imajo platišča 19 ali celo 21 palcev.

Dolga je 468 cm: je večja, kot je videti na fotografiji.

Urejena notranjost

Gre za novo platformo E-GMP, pripravljeno posebej za električna vozila. Kabina je prostorna, tudi na zadnji klopi, čeravno drugače kot pri Hyundaijevem sorodniku tu ni možnosti pomika zadnje klopi, le nastavljanje naslonjal. Prtljažnik je velik, a s 530 litri ne izredno velik. Spredaj je še manjši prtljažnik, tako imenovani frunk, kamor pospravimo polnilne kable, prostora je od 30 do 50 litrov, odvisno od tega, ali ima avtomobil štirikolesni ali dvokolesni pogon.

Ko odpremo vrata, ki imajo pogrezljive kljuke, v notranjosti najprej opazimo rahlo ukrivljena 12-palčna zaslona, povezana v celoto. Nov je grafični vmesnik, poleg upravljanja na dotik so za glavne funkcije na voljo tudi gumbi.

Pri nas za začetek le majhne količine.

Drugačen kot v dosedanjih kiah je volanski obroč, na širokem sredinskem mostu je okrogel vzvod, s katerim nastavljamo vozne programe. Stopnje regenerativnega zaviranja pač nastavljamo ob volanu. Nova električna kia ima množico naprednih asistenčnih sistemov, med njimi so matrični žarometi in navigacijsko podprt radarski tempomat.

Baterije

V dnu vozila je baterijski sklop iz litij-ionskih celic, ki ima zmogljivost 77 ali 58 kWh. Lahko izberete izvedbo z enim ali dvema električnima motorjema in pogonom le na zadnji kolesni par ali na vsa štiri kolesa. Doseg bo največji pri izvedbi z zadnjim pogonom in večjo baterijo, po novem merilnem standardu do 530 kilometrov, v realnosti seveda manj.

V tem pogledu bi morda pričakovali še kaj več, saj se je z zelo dobrim dosegom že doslej izkazala resda manjša kia soul EV. Kia EV6 se sicer ponaša s še posebno nabrito izvedbo s pristavkom GT, pospešek z mesta do stotice pa je v tem primeru le 3,5 sekunde.

Prva kia z nove platforme samo za električni pogon.

Velja poudariti, da ima avtomobil 800-voltni visokonapetostni sistem, kot denimo porsche taycan ali audi e-tron GT, tako da bo mogoča uporaba najhitrejših polnilnic z enosmernim tokom. Seveda se lahko polni počasneje. Za doplačilo je na voljo toplotna črpalka za manjšo porabo pozimi, enako funkcija vehicle-to-load (V2L), s katero lahko električni porabniki, na primer v domači hiši, porabljajo energijo iz akumulatorja avtomobila, prav tako naj bi bilo na ta način z močjo 3,6 kW mogoče polniti drugo električno vozilo.

S kom tekmuje kia EV6?

Tekmeci so volkswagen ID.4, (prihajajoči) nissan ariya, pa seveda hyundai ioniq 5, tudi tesla Y. Vstopna cena za izvedbo z zadnjim pogonom in šibkejšo baterijo je 44.000 evrov in se povzpne do slabih 54.000 za štirikolesni pogon in močnejšo baterijo. Nekaj primerkov so k nam že pripeljali, nekaj jih še pride, vendar na začetku to niso konkretnejše količine. Za naročilo po posebni specifikaciji je treba v povprečju čakati od štiri do šest mesecev. Ekspresna izvedba GT pride pozneje, stala bo 64.000 evrov.