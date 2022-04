V tem slovenskem muzeju piha 120 na uro

V Štanjelu so 13. aprila odprli nov Muzej Grad Štanjel, ki na več kot 400 m2 površine ponuja na ogled edinstveno razstavo o naravi in človeku na Krasu. Tako je končan pomemben del obnove gradu, kraj pa je dobil vsebine, ki bodo obiskovalce vabile vse leto.

Prenova je stala 900 tisočakov.

Koncept novega muzeja sta zasnovala Nina Peče Grilc in dr. Uroš Grilc iz zavoda Škrateljc, partner projekta pa je bil Park Škocjanske jame. Razstava obiskovalca stopenjsko popelje od manj zahtevnih do bolj zahtevnih vsebin. Zato bo zanimiv učni poligon zlasti za šole in družine.

Kamen, voda, burja, kraški ovčar, mozaična kraška kulturna krajina, jame ter človek in Kras je sedem tematskih sklopov, ki so v novem muzeju predstavljeni tako na naravoslovni, arheološki, kulturnozgodovinski, etnološki, muzejski kot tudi umetniški, fotografski in filmski osnovi.

Vsaka tema razstave vključuje interaktivni moment.

Razstava gradi na izkustvenem doživljanju Krasa in njegove narave in kulture, saj vsaka tema vključuje interaktivni moment, s pomočjo katerega bo obiskovalec lahko doživel posamezno prvino Krasa. V muzeju lahko tako, denimo, občutite kraško burjo, saj je del razstave vetrovnik, ki vas dodobra prepiha, in to s hitrostjo kar 120 km/h! V muzeju lahko Kras vonjate in prisluhnete njegovim zvokom, preverite težo kamna, spoznate njegov vodni krog.

Dragocenost razstave je 12 fotografij Vena Pilona, kozmopolita in umetnika, ki je po študiju v Firencah v Štanjelu ustvaril nepozabne fotografije, izjemni dokument življenja tega kraja. Po natanko 100 letih so se vrnile v Štanjel.

Komenčani en mesec brezplačno Muzej Grad Štanjel in razstava bosta odprta v času uradnih ur Turistično-informacijskega centra Štanjel. Z veliko nočjo ta prehaja na poletni urnik: ponedeljek–nedelja od 10. do 18. ure. V prvem mesecu po odprtju muzeja vstopnine ni treba plačati občanom Komna.

»To je doslej največja posamična naložba v Štanjelu, saj njena vrednost presega 900.000 evrov. Z njo smo naredili velik korak k dokončanju obnove in revitalizacije gradu Štanjel,« je na odprtju dejal župan občine Komen mag. Erik Modic. Napovedal je obnovo celotnega gradu do leta 2024, torej natanko 80 let po uničenju gradu.