Uredimo si kotiček za sproščanje

Sproščujoči vonji

Da bi se umirili od vsakdanjega stresa ter pozabili na obveznosti in skrbi, potrebujemo kotiček, ki bo vsaj za tistih nekaj minut samo naš. Dovolj bo že kopalnica, v kateri si pripravimo sproščujočo kopel z najljubšimi vonji, še posebno priporočljivo je eterično olje sivke, ki dokazano sprošča in pomaga tudi pri težavah z nespečnostjo, ter kamilice.Zaklenemo vrata, prižgemo nekaj sveč in si v ušesa vtaknemo slušalke ter se prepustimo mirni glasbi, strokovnjaki priporočajo, naj bo ta zgolj inštrumentalna, sicer nas lahko hitro odnese k poslušanju besedila in razmišljanju o njegovem pomenu. Cilj je prav to, da poskušamo misli povsem izklopiti, to pa ni tako enostavno, kot se morda zdi. Sprva bo uspeh že nekaj sekund popolne praznine, čas pa se bo z nekaj truda vztrajno podaljševal.Ker pa vsakodnevno poležavanje v peneči se dišeči kopeli, naj bo še tako sproščujoče in blagodejno, pogosto ni izvedljivo, si kotiček za sprostitev uredimo tudi na suhem. V toplejših mesecih je lahko na vrtu, pod kakšnim drevesom, kjer koli se počutimo prijetno, do takrat pa poiščemo prostor v stanovanju. Ni treba, da je to cela soba, čeprav je priporočljivo, saj bodo le zaprta vrata pregnala moteče zvoke in morebitne vsiljivce, bistveno je, kot že rečeno, da se počutimo udobno in prijetno.Za sprostitev lahko uporabimo širšo okensko polico ali pa kot spalnice, tudi pisarne, ki ga opremimo po svoje, zasebnost si zagotovimo z zaveso ali drugo pregrado, na tla pa namestimo čim več mehkih blazin in toplih odej. Pazimo le, da kotička ne prenatrpamo s preveč rečmi, in vedno skrbimo, da je urejen. Kot pravijo strokovnjaki za meditacijo in sproščanje, je namreč v urejenem prostoru veliko lažje doseči tudi urejen um.Namesto živahnih barv, ki nas polnijo z energijo, raje sežemo po nevtralnih, najbolje odtenkih bele, prav tako v svoj kotiček ne nosimo ničesar motečega. Mobilni telefoni so dovoljeni le za predvajanje glasbe, knjige, časopise, tablice in podobno pa raje pustimo drugje, saj je pogosto že njihova prisotnost dovolj, da naprav ne moremo povsem odmisliti, ali pa po njih sežemo povsem podzavestno.