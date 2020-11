Trije odlični triki za brezhibno čiste fuge

Na režah med ploščicami (fugah) se zlasti v vlažnih prostorih rada nakopiči umazanija, tudi črna plesen. Ta kazi videz kuhinje ali kopalnice, pa tudi škoduje zdravju. Na srečo je zadeva trdovratna le na prvi pogled, kajti obstajajo povsem preprosta in učinkovita čistila, ki zagotavljajo brezhibno čistost. Čistilo s pecilnim praškom Iz praška in vode zmešajte gosto pasto, jo nanesite na fuge, počakajte pol ure, jih nato zdrgnite s ščetko ali gobico in splaknite. Namesto pecilnega praška lahko uporabite tudi jedilno sodo. Čistilo za straniščno školjko Gel, ki je namenjen čiščenju straniščne školjke, je učinkovit pri odstranjevanju plesni s fug. Vse, kar morate storiti, je čistilo nanesti na fuge, počakati, da aktivne sestavine opravijo svoje delo, ter ploščice na koncu dobro splakniti in do suhega obrisati. Jedilna soda in alkoholni kis Kombinacija, ki je kos tudi tako trdovratni umazaniji, kot je plesen na fugah. Iz enakih količin vode, kisa in jedilne sode zmešajte gosto pasto, nanesite jo na fuge in počakajte približno 40 minut. Vse površine nato le še splaknite in do suhega obrišite.