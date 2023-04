To nedeljo bodo v Mirnu ciljali pisanice

Že od nekdaj so bile po vsej Sloveniji zelo priljubljene igre s pirhi. Od kraja do kraja so bile različne. Najpogostejša različica, to je ciljanje pirhov, se je ohranila tudi v Mirnu. Tu je v navadi tako dolgo, da niti najstarejši domačini ne pomnijo več, od kdaj.

Nekdaj so se velikonočnega časa, polnega dobrot, veselili predvsem otroci. Na veliko noč so se po maši ljudje zbirali okrog cerkva, gostiln in na trgih. Otroci so lepo okrašene pirhe prinesli ciljat. Nastavili so jih ob zid ali drevo, starejši fantje in možje pa so jih ciljali. Za vsak zgrešeni strel so morali plačati. Tako so lahko lastniki pirhov kar lepo zaslužili. Za ceno so se dogovorili že prej, glede na lepoto pirha in sposobnosti barantanja lastnika. Strelec, ki je zadel, je dobil pirh, ki ga je lahko dal ciljati naprej ali pa ga je pojedel. Lastniki pirhov so uporabljali različne zvijače. Pirhe so kuhali v kisu, da je bila lupina trša, ali jih mazali s slanino, da je kovanec drsel. Posebno predrzni so si privoščili celo leseno ali kamnito jajce. Marsikdo od strelcev je imel pripravljen na poseben način obrušen kovanec.

Ciljanje pirhov v Mirnu je vpisano v register žive kulturne dediščine.

Z leti je začel ta običaj zgubljati privržence, tako se je zbijalo le še na nekaterih koncih Mirna. Ciljanje pirhov organizirajo vsako leto na veliko noč. Letos bo to v nedeljo, 9. aprila, ob 11. uri. Ciljanje pirhov v Mirnu je vpisano v register žive kulturne dediščine.