Tem trendom se je bolje ogniti

Vsako leto ali sezono se pojavijo novi trendi, tudi v notranji opremi, a strokovnjaki ob tem opozarjajo, da je treba, če se že odločimo, da jim bomo sledili, to početi razumno.

Dekoracije v obliki črk in besed ne delujejo prav nič domačno. FOTO: Robert Daly/Getty Images

Tako kot pri oblačilih in obutvi namreč tudi trendi notranje opreme niso vedno trajnostni oziroma takšni, ki bi bili modni dlje, zato nikar na vrat na nos ne menjavamo dražjih kosov pohištva, opozarjajo. Nekaterih trendov pa bi se v vsakem primeru mnogi ognili v velikem loku, četudi nanje prisegajo množice in so jih polne trgovine. Eden takšnih so dekoracije in stenske nalepke z napisi, zaradi katerih bo dom prej videti cenen kot domačen, se strinjajo notranji oblikovalci.

Če nam je tovrstno okrasje kljub vsemu všeč, svetujejo, da z njim opremimo denimo spalnico, otroško sobo, pisarno, ne pa prostora, kjer gostimo obiskovalce. Ta naj ostane čim bolj nevtralen in klasičen.

Večina notranjih oblikovalcev ni naklonjena niti trendu, ki je ravno letos zelo priljubljen med mladimi – umetnim rastlinam. Te naj krasijo njihove sobe, pravijo, medtem ko je skupne prostore bolje popestriti z živimi rastlinami. Umetne, tudi tiste dražje in iz kakovostnih materialov, so namreč videti ceneno.

Tudi dražje in kakovostne umetne rastline so lahko videti ceneno.

Če z rastlinami nimamo sreče oziroma mislimo, da zanje ne znamo skrbeti, izberemo vrsto, ki jo je res težko ubiti, denimo taščin jezik, čopasto zelenčico ali potos. V otroški sobi ali pisarni naj ostanejo tudi vreče za sedenje, v dnevno sobo pa raje postavimo naslanjač ali udoben stol, v katerega bodo lahko sedli tudi starejši gostje in tisti, ki težje vstajajo iz nizkega položaja. Če so nam tovrstni kosi všeč in imamo zanje dovolj prostora, raje izberemo dražje, ki bodo obdržali obliko in bodo vedno v modi, denimo usnjene.