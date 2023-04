Tako pogosto potrebujete novo ščetko za čiščenje stranišča

Stoji v kotu in nanjo se spomnite le, kadar z njo čistite straniščno školjko. Pa veste, kdaj ste nazadnje ščetko za stranišče nadomestili z novo?

To bi morali zagotovo početi redno, kajti stara, dotrajana in umazana ne samo, da ne more dobro opravljati naloge, predstavlja tudi tveganje za zdravje, saj se v njenih vlaknih prisotne bakterije širijo po celotnem prostoru, kjer je.

Kako pogosto pa jo menjati?

Smernice nakazujejo, da je ščetko treba z novo zamenjati enkrat takoj na leto oziroma takoj, ko stara spremeni barvo in so njena vlakna na pogled iztrošena.

Ob tem je treba tudi novo ščetko občasno razkužiti, kar pomeni, vsaj enkrat tedensko. In sicer tako, da glavo ščetke potopite v belilo ali vrelo vodo, počakate nekaj minut in jo, preden jo vrnete v stojalo, dobro posušite.

