Specialna serija: udobje, številni dodatki in nova barva

Citroën je pomlad izkoristil za predstavitev specialne serije C-series, ki bo na voljo za modele C3, C3 aircross, C4 in C5 aircross. Namenjena je tistim, ki iščejo kombinacijo sloga in udobja. Serijo je mogoče prepoznati po bogati dodatni opremi ter posebnih barvah in materialih na zunanjih in notranjih površinah vozila.

Kolekcija C-series se umešča med nivoja opreme feel pack in shine. Črka C iz imena C-series se navezuje na C iz imena Citroën in predstavlja udobje (confort), povezljivost (connectivité), brezskrbno vožnjo (conduite sereine) in značaj (caractère).

Kakor je povedal vodja izbora vozil pri Citroënu Pierre Monferrini, Citroën za svoje modele pogosto pripravi omejene serije z bogato opremo in dodatki ter posebnim barvnim paketom. »Kolekcija C-series je na trg prišla v sredini leta 2020 za C3 aircross in naše stranke so bile nad njo navdušene, zato smo se jo odločili prenesti še na preostale modele iz naše prodajne palete.«

Za specialno serijo je Citroën razvil povsem nov barvni paket bronze anodisé, ki z barvnimi dodatki v bronasti barvi vozilo navda z eleganco in dinamičnostjo. Modeli iz kolekcije C-series 2022 imajo tudi vgravirano ploščico z imenom omejene serije, ki je pri nekaterih modelih na prednjih blatnikih, pri drugih pa na prednjih vratih.