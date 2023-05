Simbol odhajajoče klasike?

Enoprostorce moramo v modelski ponudbi danes skoraj iskati z lučjo. Je pa zanimivo, da jih še ohranjata nemški premijski znamki, BMW in Mercedes. Slednji ima svoj razred B že v tretji generaciji, od lani je ta rahlo prenovljena. Še naprej je to uporaben avtomobil, ki morda v najbolj osnovni izvedbi še ni prehudo drag, nekoliko več dodatkov pa ceno požene že kar astronomsko visoko.

Filigranska prenova

Razred B je avtomobil, ki prihaja z Mercedesove skupne osnove za modele s sprednjim pogonom. Ta obsega razrede A, B, CLA in GLA. Kako bo z njimi v prihodnje, je težko reči, a zdaj so še tu, tudi najbolj praktični razred B. Nemci mu rečejo sports tourer, za nas je to enoprostorec.

Dolg je 4,4 metra, zunanja pojava je filigransko prenovljena, znotraj je malce spremenjeno upravljanje večfunkcijskega sistema MBUX. Ni več drsne ploščice na sredini sredinske konzole, zdaj to počnemo bodisi z dotikom zaslona bodisi na volanskem obroču, kjer se veliko potez opravi s potegom, drsenjem prsta. Osebno mi to ni blizu, v nekaj dneh sem se novosti nekako navadil, a se tudi pozneje še kdaj zmotil.

Mercedes B 200d AMG line Izpust CO 2 : 133 g/km Zastopnik: Star Import, Ljubljana Cena: testni model 52.074 evrov Euro NCAP (2019): *****

V B-ju se sedi malce višje kot v A-ju, sprednja sedeža sta zelo udobna, solidno prostorno in zračno je zadaj in ne nazadnje v prtljažniku, ki je tudi dobro prilagodljiv. Ureditev okoli voznika in sovoznika je domišljena, material kakovostni in lepo spojeni.

Prijazna poraba

Mercedes B je bil v testni izvedbi pripravljen z malce znižanim podvozjem, kar na dobri cestni podlagi morda prinese nekoliko bolj pristne vozne občutke, toda na kakšnih večjih neravninah lahko z njim tudi podrsamo. Avtomobil sicer pri vožnji deluje precej okretno, lahkotno. Pogon je bil v testnem primerku prav takšen, kot ga je imel model že pred prenovo: oznaka 200 d pomeni štirivaljni dizelski motor z največjo močjo 110 kW/150 KM ter navorom 320 Nm. Z njim z mesta do 100 km/h pospeši v 8,5 sekunde. Za prenos na sprednji kolesi skrbi osemstopenjski samodejni menjalnik, ki ga po programih pretikamo z vitko ročico ob sicer dobro oprijemljivem volanskem obroču.

Avtomobil dokaj hitro in zvezno potegne, v mestu se ga bolj sliši od zunaj kot znotraj. Kasneje je pričakovano lahko zelo dober potovalnik, menjalnik deluje neopazno, torej dobro, precej prijazna pa je bila tudi poraba – pozimi na relacijski vožnji okoli 5,5 litra na 100 kilometrov, v mestu slab liter več.

Digitalizirana notranjost

Mercedes B sicer po ceniku z najšibkejšim bencinskim pogonom lahko s financiranjem dobite za dobrih 35.000 evrov, dizelska izvedba je par tisočakov dražja. Testni primerek je imel dolg seznam dodatne opreme, ki bi jo marsikdo pričakoval v standardnem naboru. A žal ni tako, pod črto se je tako cena pričujočega dizelskega B-ja izpisala pri kar 52.000 evrih.