Sezam, odpri se: velika novost v tretji generaciji lahkega dostavnika

Tretja generacija Renaultovega lahkega dostavnika kangoo je dobila s t. i. vrati Sezam, odpri se rekordno veliko 1,45 metra široko bočno odprtino. Za to je zaslužna odstranitev srednjega stebrička, ki pa je zahtevala številne prilagoditve.

Kakor pravi glavni inženir François Xavier, je bila to naloga brez primere. Vozilo brez srednjega stebrička je pomenilo povsem spremenjeno zgradbo vozila in novo razporeditev delov, ki so tako ali drugače pritrjeni na srednji stebriček. Zapirala so preselili na spodnji in zgornji del karoserije, da se vrata lahko zasidrajo na karoserijo, sovoznikov varnostni pas pa prestavili na drugo stran, zato se ga zapenja z leve proti desni.

Zaradi tega je bilo treba iznajti nov postopek izdelave. Skupno je za nadomestitev srednjega stebrička dodanih pet kilogramov materiala. Vendar to še ni vse. Znatno več je tudi zvarov; na običajnih vratih jih je približno 60, na vratih Sezam, odpri se pa nič manj kot 101.